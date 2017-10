Estraadiraadio läks alguses segamini Vikerraadioga

Estraadiraadio ansamblijuht ja trompetist Tanel Aavakivi. / Mihkel Maripuu

Tõnis Mägi on olnud üks Estraadiraadio õige mitmest tuntud solistist. Aavakivi ja Laanekask meenutasid, et kui nende ansambel astus temaga esimest korda kuulajate ette, olid Tartus hansapäevad ja samal ajal käis rahvusvaheline folkloorifestival Europeade.

Korraldajad olid teinud valearvestusi, nii et ajaliselt hakkas sel päeval kõik venima. Publik ootas kaks tundi armastatud solisti ja Estraadiraadio esinemist, raeplats oli rahvarõivastes inimesi paksult täis. «Ja siis vanaprouad pahandasid kõvasti, et miks see Tõnis Mägi ja Vikerraadio juba peale ei hakka,» meenutas Aavakivi.

13. oktoobril kell 19 ERMi Hurda saalis oma kümnendat aastapäeva kontserdiga tähistav Estraadiraadio andis aastal 2010 välja omanimelise CD, millel on 54 minutit tantsulugusid. Plaadi 14 loost on peaaegu kõik instrumentaalsed ja ainult kahes viimases osaleb laulusolist - ühes Liisi Koikson ja teises Bonzo.

Hiljem on lauljate osalus pidudel ja kontsertidel aina suuremaks läinud. Ja lisandunud on rohkesti omaloomingut, autoriteks tihtipeale Tanel Aavakivi ja ansambli perkussioonimaestro Margus Tammemägi.

Värskeimad kolm lugu on salvestatud Kaire Vilgatsi soleerimisel tänavu augustis, kaks neist («Suveöö uni» ja «Lõngus») on välja pandud YouTube´is, kuid üks («Nukrus») on veel avaldamata. «Me mängime «Nukrust» aastapäevakontserdil publikule esimest korda,» ütles Aavakivi.

Margus Tammemägi on viimasel ajal oma lauludele teksti küsinud Priit Strandbergilt, «Nukrus» on samuti valminud nende koostöös.

«Mina olen kirjutanud mõned lood, mida nüüd esitab Signe Hansen,» ütles Tanel Aavakivi. «Ma olen neile ise viisi ja teksti kirjutanud. Viimasele loole, mis sai salvestatud, on teksti teinud Katrin Pärn. See on «Lõngus» ja seda laulab Kaire Vilgats.»

Estraadiraadio repertuaaris on sadakond lugu, mida ansambel on esitanud paljudel kontsertidel ja mänginud pidudel tantsuks. Aastapäevakontserdil ERMi Hurda saalis on kavas algusaastate hitte ja värskemat loomingut, laule ja pillilugusid.