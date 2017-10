Järgides õigeid nõuandeid pole maraton raketiteadus

Herbalife jooksutiimis osales 256 võistlejat, mis on tunduvalt enam kui eelmisel aastal ja see kinnitab jooksumaratonide populaarsuse kasvu. Teadlased kinnitavad, et jooksmine aitab ennetada paljusid tervisehädasid – südame-ja veresoonkonnahaigusi, diabeeti ja ülekaalulisust ning tugevdada immuunsüsteemi. Kuna maraton on ülim koormus meie organismile, on võrdselt oluline korralik ettevalmistus ja õige toitumise- ning puhkusega saavutatav taastumine.

Kuna maratonide hooaeg pole veel möödas ja paljud maratoonlased osalevad sügisel aktiivselt erinevatel jooksudel, siis Herbalife fitness ekpert, endine tippsportlane Elena Govorova ja toitumisnõustaja Laura Romeraitė-Kuklierienė jagavad nõuandeid, kuidas õigesti taastuda peale pikamaajooksu.

Huvitavaid fakte Herbalife võistkonnast Tartu linna jooksumaratonil 07.10.2017 Osalejate arv: 256 osalejat, 106 ei saanud haiguse tõttu joosta Noorim osaleja Herbalife tiimis: 9-aastane Vanim osaleja Herbalife tiimis: 87-aastane Herbalife tiimi moto Tartu jooksumaratonil "Tunne rõõmu ja ületa iseennast!"

ESIMESED TUNNID JA PÄEVAD ON OLULISED

E. Govorova: “Kohe peale finišijoone ületamist jätka kerget liikumist, jaluta ja pista suhu midagi kergestiseeditavat poole tunni jooksul peale maratoni. Lihaste venitamine on tavapärane, pole vaja leiutada midagi uut. Koju jõudes heida pikali ja siruta jalad välja või toeta vastu seina 10 minutiks.”

Sageli kurdetakse, et lihased valutavad peale jooksmist. Selle puhul aitavad massaaž(võid ka ise teha kui oskad) ja soolavann.

TAASTUMINE PEAB OLEMA ETAPILINE

Taastumine on individuaalne – igaühel oma tempo. “Esimestel päevadel peale maratoni ei soovita joosta, kuid diivanil lebamine pole ka õige. Mõnedel on taastumise aeg nädal, mõnel kuu, enne kui taas pikamaajooksule minna. Tähtis on taastumise ajal valida distantsi pikkusi samm-sammult lühemast pikemaks,” rõhutab E. Govorova ning lisab: “Peale maratoni on hea esimesed 2-3 päeva hoopis kõndida, see aitab kiiremini ja sujuvamalt meie kehal taastuda. Ja kindlasti on võtmesõnaks tasakaalustatud toit ja jook.“

Jelena Govorova / Herbalife

VEDEL ASENDUSTOIT AITAB VÄLJA

Herbalife toitumisnõustaja Laura Romeraite-Kuklieriene teab, et sageli peale suurt füüsilist pingutust ei tahagi midagi süüa. Seega paljud valivad söögi asemel hoopis joogi või vedela toidu, mida on kergem tarbida, see leevendab keha vedelikupuudust ja selles sisalduvaid mineraalaineid omastab meie keha hõlpsamalt.

“Kiireks süsivesikute taastuseks sobivad hästi puuviljad, marjad ja mahlad. Õigeaegne toit peale pingutust on olulise tähtsusega, et me ei jätaks oma keha liiga kauaks ilma vajalike aineteta, mis aitaksid kaasa lihastes glükoosi sünteesile. Süntees toimub siis, kui manustada süsivesikuid koheselt peale pingutust ja soovituslik kogus võiks olla 100 gr 30 minuti jooksul,” räägib L.Romeraite-Kuklieriene.

Laura Romeraite-Kuklieriene / Herbalife

PROTEIINID JA SÜSIVESIKUD ON TÄHTSAD

1,5-2 tundi enne füüsilist pingutust tuleb süüa kergeltseeditavaid ja mitterasvaseid komplekssüsivesikuid näiteks nuudleid, keedetud kartuleid, valget kala, küülikuliha, aurutatud köögivilju, värsket kurki ja tangaineid. Uuringuid on näidanud ka seda, et proteiinirikka toidu söömine-joomine kas treeningu ajal või vahetult enne ja pärast treeningut aitab treeningu sooritusele kaasa ning suurendab lihasvalkude sünteesi.