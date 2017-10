Pildid näitusel ehk Mida näeb skaneeriv elektronmikroskoop

Näitusel, mis jääb Physicumi fuajees avatuks ka homme, on põnevaid pilte nähtamatust nanomaailmast, ning populaarteaduslikus loengus tuleb juttu, mis kõrgtehnoloogilise seadmega tegu on ja kuidas seda kasutatakse.

Maido Merisalu selgitas, et skaneeriv elektronmikroskoop on seade, kus katseobjekti uuritakse fokuseeritud elektronkiire abil, millega skaneeritakse reahaaval üle proovi pinna. Elektronide vastasmõjul ainega tekivad erinevad signaalid, mida saab kasutada erinevate informatiivsete kujutiste loomiseks proovi pinnast. Näiteks on võimalik uurida sedasi ülipisikesi pinnadetaile aga ka teha lokaalset elementanalüüsi mikroskoopilisel skaalal.

Võrreldes tavalise optilise mikroskoobiga on skaneeriva elektronmikroskoobi lahutusvõime umbes 1000 korda parem, mis võimaldab uurida isegi imepeeneid süsiniknanotorusi, mille läbimõõt on vaid 10 nanomeetri kandis. Teiseks suureks skaneeriva elektronmikroskoobi eeliseks optilise mikroskoobi eest on suur sügavusteravus, mis tähendab et ka keerukama kolmemõõtmelise kujuga katseobjektid on korraga fookuses.

Praktilisi näiteid skaneeriva elektronmikroskoopia uuringutest, kus mikroskoobi alla on pandud katseobjekte elust enesest, on võimalik näha Maido Merisalu asutatud ettevõtte Captain Corrosion OÜ YouTube kanalilt.

Videod tehtud Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte Captain Corrosion OÜ poolt koostöös Tartu Ülikooli füüsika instituudi materjaliteaduse osakonnaga ning osade videote raames on kaasatud ka Tartu Ülikooli füüsika instituudi plasmafüüsika labor ning funktsionaalsete materjalide ning tehnoloogiate doktorikool.