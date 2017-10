Lapsed õpivad lustiga kiusuvaba tarkust

KiVa tiimi liige õpetaja Anu Uusmaa on nõus sellega, et loomulikult õpetatakse neidsamu hea suhtlemise põhialuseid ja kaaslase märkamise oskusi igas koolitunnis, aga KiVa tundides saab sellest rääkida palju süsteemsemalt ja järjepidevalt.

Tund ja päriselu

Kui õpetaja juurde tulevad näiteks kaks last jutuga, et me läksime tülli, siis aitab õpetaja neile meelde tuletada, mida nad on KiVa tunnis võib-olla just hiljuti õppinud, öeldes, et vaata, me just harjutasime seda – et kui keegi ütleb sulle midagi, mis sulle ei meeldi, et kuidas sa võiksid reageerida, sa oled seda harjutanud, sa oskad seda küll.

Merili Tammisaar /Kristjan Teedema

Nii on võimalik KiVa tunnis õpitut päriseluga kokku viia.

Ka koolipsühholoog Merili Tammisaar märgib, et KiVa võti on selles, et lastel endal on võimalus keerukaid olukordi lahendada ja ise oma käitumist korrigeerida.

Ei ole ainult nii, et õpetajad räägivad koolis ning ema ja isa räägivad kodus. On hoopis nii, et ka laps ise saab õpetaja juhendusel oma käitumist ja iseennast analüüsida.

Kõik tõsisemad juhtumid saab ka suuremas õpilaste rühmas läbi arutada ja sel viisil mõjutada tervet rühma uskuma, et kiusamist ei ole vaja julgustada, vaid hoopis ohvrit on vaja toetada.