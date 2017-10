Kolmepäevane ehitus- ja sisustusmess tutvustab uuemaid trende

Kui ehitustemaatika katab Tartu messikeskuse A- ja B-paviljonid, siis C-paviljon on täiel määral sisustustemaatika päralt. Sisustuse poolel annab tänavu tooni mööbel, alustades köögimööblist ning lõpetades pehme- ja täispuitmööbliga. Kohal on nii väikeettevõtted kui ka juba laiemat tuntust kogunud mööblitootjad ja müüjad.

Messi Ehitus ja Sisustus projektijuhi Anders Urbeli sõnul on ehituse ja sisustuse valdkonnad korraga esindatud, et pakkuda külastajatele terviklikumat ja põnevamat ülevaadet sektori arengutest. Messil saab tutvuda ettevõtte toodete ja teenustega, esindatud on üldehitusega seonduv ehitusmaterjalidest küttelahenduste ja tööriistadeni ning viimistlusvahendid, mööbel ja sisustuselemendid.

«Mess on temaatiliselt väga lai ning pakub uudistamist spetsialistidele ja tavakülastajatele. Nii uutel kui ka vanadel ehitusmessil käivatel ettevõtetel on esitleda palju uudistooteid, seega pakub sündmus avastamisrõõmu ka messi püsikülastajatele,» rääkis korraldaja.

Tänavu on mess võrreldes varasemate aastatega ka rahvusvahelisem. Lisaks kodumaistele ettevõtetele on esindatud ka Läti, Leedu ja Saksamaa firmad. Välisfirmasid on kohal kümmekond.

Kolmapäevasel messil on esindatud ka kõik see, mis üldehituse ja kodusisustuse vahele mahub ehk saunatemaatika, kasvuhooned ja muu taoline. Messil näidatakse kohalike ettevõtete toodetud saunamajakesi ja kümblustünne, tänavu pannakse suurt rõhku ka veesilmadele – veega täidetakse nii basseinid kui mullivannid. Omaette vaatamisväärsus on korraldaja sõnul kindlasti aiatiik, kus ujuvad enam kui tuhat eurot maksvad kalad.

Mess Ehitus ja Sisustus avab uksed neljapäeval, 12. oktoobril kell 11 ning on avatud kuni laupäeva, 14. oktoobri kella 16ni.