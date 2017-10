Lähtel avariis hukkunud tüdruk võis üritada teed ületada

Politseile selgitas Volkswagen Multivani roolis istunu, et nägi tüdrukut juba eemalt. Vahetult enne möödumist pööras rattur aga järsult vasakule. Nii vähemasti selgitas juhtunut Volkswageni juht, kinnitas Lõuna prefektuuri politseileitnant Kaido Iste. Tema sõnul viitavad asjade sellisele käigule ka masina pidurdusjäljed, mis kanduvad Lähte-poolsest sõidusuunast vastassuunavööndisse. Seal jäi noor rattur pidurdava bussi ette, toimus raske kokkupõrge ning kannatanu paiskus kraavi. Kell 16.34 saabunud väljakutsele reageerinud meedikud püüdsid raskelt vigastada saanud tüdrukut elustada, kuid tulemusi see kahjuks ei andnud.

Vaja vanemate hoolt

Välistada ei saa, et Lähte koolis käinud tüdruk tahtis pöörata maanteelt kõrvalasuva kergliiklustee peale. Õnnetuspaiga kõrval on küll sügav kraav, kuid vähem kui sada meetrit eemal viib teeots kergliiklusteele, kirjeldas Iste õnnetuse võimalikku põhjust. On võimalik, et noor liikleja ei pannud allamäge sõites tagant lähenevat sõidukit tähele ja pidas sel hetkel teeületust ohutuks.

Lapsel polnud peas kiivrit, kuid väikebussi mõlke vaadates pole kindel, et turvavahend oleks aidanud kannatanu elu säästa, nentis Iste. Tegelikult ei tohiks üheksa-aastane laps üksi üldse rattaga maanteel sõita. Seda võib teha alates kümnendast eluaastast, aga üksnes juhul, kui noor liikleja on sooritanud ratturi eksami ja saanud load.

Ehkki hukkunutega liiklusõnnetusi on jäänud viimastel aastakümnetel tunduvalt vähemaks, näib nii avalikkusele kui ka politseinikele, et neid on ometi liiga palju. Lastele peavad liikluses hakkamasaamist õpetama eeskätt vanemad ning nagu antud õnnetuski näitab, pole õpetussõnu kunagi liiga palju. Esmajoones soovitab politseileitnant käia vanematel läbi oma laste igapäevased käiguteed ning analüüsida, millised kohad on ohtlikud ja kuidas neis paigus liigeldes elu ja tervist säilitada. Kui see on vähegi võimalik, võiks maanteel liiklemist vältida. «Maanteele ma vanemana last üksi üldse ei lubaks,» leidis Iste.

Tema kinnitusel võiksid nii lapsed kui täiskasvanud maantee selles piirkonnas liikuda üksnes mööda kergliiklusteed. Ehkki sel korral pole kindel, kas kiivri kandmine oleks hilisemaid tagajärgi leevendanud, soovitab Iste rattaga sõites alati kiivrit nii lastele kui täiskasvanutele.

Õnnetuspaigal käis ka maanteeameti esindaja ning avarii uurimiseks on kokku pandud komisjon. Lisaks asjaolude uurimisele annab komisjon loodetavasti hinnangu ka liiklustaristu ohutuse kohta. Ehkki maanteed on viimasel kümnendil remonditud, on Lähte ja Erala piirkonnas juhtunud mitu kannatanutega ja ka hukkunutega avariid.

Lapsed mitmes avariis

Paraku pole teisipäevane traagiline õnnetus ainus sel nädalal, kus kannatada on saanud laps. Kõigest paar tundi varem, kella 14.20 paiku juhtus liiklusõnnetus Jõgevamaal Kasepää külas Aovere-Kallaste-Omedu maantee 55. kilomeetril. Talutee juures peatunud koolibussist väljus 12-aastane poiss, kes asus sõiduteed ületama otse bussi eest. Poiss sai löögi vastassuunast lähenenud sõidukilt Volkswagen Kasten, mida juhtis 56-aastane mees. Jalakäija toimetati Tartu ülikooli kliinikumi. Tema vigastused ei ole eluohtlikud.

Esmaspäevaõhtusel tipptunnil jäi aga Tartus Pikal tänaval ülekäigurajal auto ette kaheksa-aastane koolipoiss. Honda CR-V roolis istunud 59-aastane mees kinnitas politseinikele, et ei märganud vihmasajus sõites teele jooksnud last. Poiss sai raskeid vigastusi, kuid tema elu teadaolevalt ohus ei ole.