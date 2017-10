Noored sulgpallurid võitsid Euroopa karikaetapi

Sulgpalliklubi Triiton teatel kujunes Lõol ja Kerdil kõige raskemaks poolfinaal, kus suudeti otsustavas kolmandas geimis alistada sloveenia paar 21:19. Finaalis läksid poisid vastamisi slovakkia paari Gasper Krivec – Grega Sustariga, kelle nad alistasid kindlalt kahes geimis 21:18 ja 21:12.

Samuti tegid Lõo ja Kert head tulemused meesüksikmängus. Marcus Lõo jõudis kolme võiduga ainsa eurooplasena nelja parima hulka. Finaalist lahutas teda ainult üks võit, kuid Hiina Taipeist pärit turniiri teise asetusega Shiau Cheng Chen jäi sel korral alistamatuks. Hiljem kogu turniiri võitnud Chen alistas Lõo kahes geimis 21:10 ja 21:11. Karl Kert jõudis kahe võiduga välja veerandfinaali, kus pidi alla vanduma hilisemale hõbemedalistile Hiina Taipeist pärit Su Li Yangile.

Artur Ajupov ja Tauri Kilk jõudsid Leedu turniiril poolfinaali. / Erakogu

Teised Tartu noored jõudsid samal nädalavahetusel Vilniuses peetud alla 17-aastaste sulgpalli Euroopa karikaetapil poodiumile ja näitasid, et nad on oma arengus jõudmas järjest lähemale Euroopa omavanuste parimatele.

Meesüksikmängus jõudis Hans-Kristjan Pilve (Triiton) poolfinaali kolme võiduga. Teel finaali alistas ta Leedu, Šveitsi ja Valgevene mängijad. Poolfinaalis kohtus ta turniiri esimese asetusega soomlase Victor Lindahliga. Poisid pidasid raske ja tasavägise kolmegeimilise mängu (10:21, 21:12 ja 21:15), kust võitjana väljas Lindahl.

Naistest tegid head tulemused naisüksikmängus Catlyn Kruus (Triiton) ja Arina Krõlova(Tallinna sulgpallikool). Catlyn jõudis välja kolmandasse ringi, kus tuli talle vastu hilisem turniirivõitja ukrainlanna Anastasiya Prozorova, kelle paremust pidi Kruus tunnistama kahes geimis. Arina jõudis samuti kolmandasse ringi ja tema tee lõpetas turniiri teise asetusega ukrainlanna Valeriya Rudakova.

Kõige üllatuslikuma tulemuse saavutasid meespaarismängus Artur Ajupov (Triiton) ja Tauri Kilk (Triiton), kes jõudsid poolfinaali. Märkimisväärne on asjaolu, et Tauri Kilk on alles 13-aastane, täpsustas treener Rainer Kaljumäe.

Veerandfinaalis alistati teise paigutusega Poola paar, kelle vastu esimeses geimis puudus igasugune lootus. Sellest hoolimata pöörasid Artur ja Tauri mängukäigu ümber ja murdsid ennast otsustavas geimis 21:19 võiduga poolfinaali. Pääsuks finaali tuli poistel alistada tugev Soome paar Victor Lindahl – Zechen Ma. Jällegi peeti üllatavalt pikk ja tasavägine kolmegeimiline mäng, kuid eestlased jäid sel korral veel alla tulemusega 13:21, 21:18 ja 21:19.