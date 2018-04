Elite kutsub eriti abielumehi spermadoonoriks

Väga suure osa end Elite kliinikusse doonoriks pakkuma tulnud meeste sperma kvaliteet on dr Oti sõnul niisama kehv kui kliiniku kõige nõrgemate meespatsientide oma: neil on kas väga väike või olematu spermatosoidide arv, väga halb spermatosoidide ehitus või väga halb spermatosoidide liikuvus.

«Selle asemel, et aidata viljatuid paare, vajavad nad ise abi,» ütleb Ott tõsiselt.

Progressi resultaat

Eelmisel aastal oli Elite kliinikul 19 spermadoonori kandidaati, kelle hulgast leiti sobivaid vaid kaks, tänavuse poole aasta jooksul on analüüse andnud 16 kandidaati, kellest sobivaks ei ole osutunud ükski.

«Milles asi on?» esitab dr Ott küsimuse ja vastab ise. «Kaasasündinud anomaaliaid on vähe. Aga probleemideks on põletikud, halb verevarustus ning mitmesugused organismi üldhaigused, mis nõuavad medikamentide tarvitamist.»

Pia-Astrid Ott võtab teema mõru naeratusega kokku, öeldes, et see kõik on tsivilisatsiooni progressi resultaat ehk meeste kiire elurütm, närvilisus ja tundide viisi arvuti taga istumine ning ka alkohol, suitsetamine ja mõnuainete tarvitamine.

Tänavused 16 kandidaati, kellest keegi spermadoonoriks ei sobinud, olid vanuses 19 kuni 27 aastat, niisiis alles väga-väga noored mehed.

Samas osutab dr Ott tõsiasjale, et viljatute paaride aitamisel kasutatakse doonorispermat aasta-aastalt aina rohkem. «Mullu tehti Elite kliinikus 70 niisugust protseduuri ning tänavuse poole aasta jooksul on neid olnud 38,» räägib ta. «Viimane doonor lõpetas oma käimised meie juures aga jaanuarikuus ja pärast seda pole meil enam kedagi. Kõiki saada ainult meestearsti juurde!»

Dr Ott märgib, et muidugi, osa mehi ei pruugi tegelikult doonoriks soovidagi, nende eesmärk on saada kliinikult pigem tasuta terviseanalüüs. Selleks, et niisuguseid testijaid tulevikus vähem oleks, on kliiniku juhataja Andrei Sõritsa sisse seadnud lisaankeedi, kus potentsiaalsel doonorikandidaadil tuleb juba enne analüüsi andmist vastata küsimustele oma tervise ja elulaadi kohta ning kinnitada öeldut allkirjaga.

Põhjus, miks igal aastal spermadoonoreid juurde otsitakse, on selles, et üks sobivaks osutunud mees saab oma missiooni täita vaid kindel arv kordi, kuna ühe mehe spermat ei tohi pangas olla liiga palju. Ka jälgitakse hoolega, et ühe doonori abiga ei sünniks Eestisse üle viie lapse. See on vajalik selleks, et püüda väga väiksena hoida tõenäosust, mil teineteisesse armuvad inimesed, kes ei aima, et nad on tegelikult õde ja vend.

Rohkem lapsi ja enam õnne

Laboriarst Pia-Astrid Oti silmad hakkavad särama, kui ta kirjeldab aga neid mehi, kes on terved ja kellest on saanud vastutustundlikud doonorid ning tänu kellele on Eesti peredes rohkem lapsi ja enam õnne.

«Kõige paremateks doonoriteks on osutunud abielumehed ja laste isad,» ütleb ta. Dr Ott tunnistab, et küsib doonoriks tulijalt alati seda, kas ta naine teab, sest mõnikord võib ette tulla eksprompthelistamisi ja mehe telefoni võib vastu võtta naine. Dr Oti sõnul on väga hea olnud see, et nii mõnigi mees on vastanud, et ta naine teda just saatiski.

«Haritud peres ollakse niisuguse asjaga enamasti ühel meelel ning mõistetakse selle teo üldinimlikku väärtust. Eelkõige abielumehi kutsume doonoreiks ka nüüd,» ütleb Pia-Astrid Ott lõpuks.





Spermadoonorlus

• Doonoriks soovijail tuleb helistada telefonil 740 9930 või saata e-kiri info@elitekliinik.ee ning kirja panna endale sobiv aeg.

• Doonorikandidaat täidab ankeedi ja läbib Elite kliiniku kulul põhjalikud spermatosoidide ja infektsioonide analüüsid.

• Vanus saab olla 19–38 eluaastat. Doonor peab olema terve mees, kes ei põe geneetilisi ega infektsioonhaigusi.

• Retsipientnaine saab teada vaid doonori kaalu, pikkuse, silmade ja juuste värvi, veregrupi ja reesusfaktori, hariduse ja rahvusliku kuuluvuse.