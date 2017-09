Nõo jahiseltsi esimees leiti metsast tapetuna

Kohalik rahvas on Tartu Postimehele kinnitanud, et piirkonnas tegutseb paar salakütti, kellest üks kuulus kunagi samasse jahiseltsi, ent heideti sealt ebaeetilise käitumise tõttu sealt välja. Ehkki informatsioon juhtunust on napp, räägitakse kohapeal, et Loos sattus salaküttidele peale. Tekkis konflikt ja salakütid tapsid jahiseltsi juhi kohapeal.

Prokuratuur laias laastus kinnitab kohapealt saabunud informatsiooni. Praeguse uurimisversiooni kohaselt läks kohaliku jahiseltsi juhatuse liige metsa kontrollima temale laekunud vihjet võimaliku salaküti tegutsemise kohta, ega naasnud sama päeva õhtuks koju. Mehe sõiduk leiti metsaservast ning politsei alustas koos jahimeeste ja vabatahtlikega koheselt maastikuotsinguid.

Tabati kahtlusalused

Paralleelselt maastikuotsingutega käivitati kriminaalmenetlus ja alustati menetlustoimingute läbiviimisega. Maastikuotsingu käigus kogutud tõendid andsid alust arvata, et kadunud mehe suhtes võib olla toime pandud raske kuritegu. Politsei tegi kindlaks kaks meest vanuses 34 ja 71 eluaastat, keda oli olemasolevatele tõenditele tuginedes põhjust kuriteos kahtlustada. Mõlemad mehed peeti kinni ja viidi uurimistoiminguteks arestimajja.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul viis kahtlustatavate kiire tabamiseni operatiivne ja tulemuslik koostöö maastikuotsingutele kaasatud vabatahtlike ning erinevate politseiüksuste vahel. «Loetud tundide jooksul selgitati välja arvatavad kahtlusalused ja peeti nad kuriteos kahtlustatavatena kinni,» ütles Liiva. «Seejärel näitas üks kahtlustatav politseinikele ette kadunud 44-aastase mehe peidetud surnukeha, millel esinesid arvatavasti tömbi esemega tekitatud vägivalla tundemärgid,» lisas prokurör.

Kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse välja edasises kriminaalmenetluses, mida uuritakse tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel. Menetlust viib läbi Lõuna prefektuur Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Võttis endalt elu

Täna varahommikul leidsid politseiametnikud 34-aastase tapmises kahtlustatava mehe arestimajast pooduna. Arestimaja valvavatel politseitöötajatel ja pärast juhtunu märkamist koheselt väljakutsutud meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa. Arestimajas aset leidnud juhtumi asjaolud selgitab välja politsei sisekontrollibüroo koostöös riigiprokuratuuriga.