Miks kajakad murul tantsivad?

Olen kuulnud, et hõbekajakas võib keset tänavat ka tuvi pintslisse pista.

Ta on tõeline röövel ja on hävitanud näiteks Matsalu saartel teiste kajakate kolooniaid. Läheb lööb kalakajaka pojale nokaga pähe ja sööb ära. Mõne ohmu tuvi võib ta ka tõesti lausa tänaval maha lüüa, kui tal on kõht tühi. Ilmselt just hõbekajakate tõttu on kalakajakate pesitsuspaiku jäänud vähemaks, järele jäänud paikades pesitsejate hulk pidevalt kasvab. See on kalakajakad toonud ka linnadesse. Kes sellise röövli nagu hõbekajaka kõrval ikka elada tahab. Pikemate vaatluste järgi on hõbekajaka arvukus siiski väikeses languses.

Viimased talved on olnud pehmed ja paljud muidu lõunasse lendavad linnud on jäänud siia talvituma. Kas ka kajakad?

Kajakate talvitumine on müsteerium, millele linnutundjatel pole täit vastust. Eestis rõngastatud kalakajakad jõuavad pigem Hollandisse. Samal ajal talvitub merel kümneid tuhandeid teadmata päritolu kajakaid. Merel on nende jalad vees, rõngaid pole näha ja siis ei tea ka, kust nad on rannikuvette tulnud.

Kajakad lendavad talvituma pigem mööda rannikumere äärt. Lendavad näiteks esmalt Taani. Kui seal peaks tulema külm talv ja maapinnast ka enam «tantsides» vihmausse kätte ei saa, liiguvad linnud edasi lääne poole.

Samas suunas liiguvad ka näiteks luiged. Taimetoidulised linnud söövad veekogude põhjataimestikku kuni 80 sentimeetri sügavuselt. Kui veekogud külmuvad, lendavad nad lääne poole. Kevaditi saabuvad nad esmalt merele, sest sealt läheb jää varem ära.