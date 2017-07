Kas margi pärast võiks kedagi röövida ehk Kuidas vahetada jäätiseraha kuupalga vastu

Täna on see mark maailmas üks kallimaid ja maksab üle 3 miljoni euro. Põhjus – kollane kolmekillingiline mark trükiti kollasena kogemata, tegelikult pidi see roheline olema. Seda marki on järel vaid üks eksemplar.

Kas sellest on siis veel kallimaid marke?

Maailma kõige kallim mark näeb välja nagu punane plekk.

Maailma kõige kallima margi hinnani on sel kollasel kolmekillingilisel veel kõvasti minna.

Kõige kallim mark omandati viimati oksjonilt 12,5 miljoni dollari eest ning selle tänane omanik on üks jalatsidisainer.

Jutt on 1856. aastal trükitud Briti-Guajaana ühesendisest margist, mis lasti välja magenta paberil, sel puudub perforatsioon ning see on välja lõigatud kaheksanurksena.

Margi leidis 1873. aastal üks 12-aastane poiss Louis Vernon Vaughan oma onu kirjade hulgast ning müüs selle mõne nädala pärast edasi kuue śillingi eest kohalikule kollektsionäärile. Ja nii see läks. Tänapäeval on see maailma ainueksemplar.

Kas pole aga nii, et mark on natuke nagu vanapaber. Seda on vaja seni, kuni kiri adressaadini jõuab ning siis see ongi nagu vanapaber?

Võib nii öelda, et miljonist postmargist umbes 1000 satub niisuguste kirjade peale, mis jäävad kollektsionääride keskel ringlema, niisiis 0,01 protsenti. Ülejäänud jah – hävitatakse.

Postimehe toimetuses käis veel mõned aastad tagasi üks vanem härra küsimas vanu ümbrikke. Lugejad saadavad ju praegugi kirju aeg-ajalt tavapostiga. Kuna me teadsime, et iga paari kuu tagant astub see mees toimetusest läbi, siis nii mõnigi ajakirjanik hoidis talle saabunud kirjade või kutsete ümbrikud alles. Kas ehk temagi oli filatelist?

Tartus on neli asutust – haigekassa, politseiamet, maksu- ja tolliamet ning ajalehetoimetus, kust neid ümbrikke korjamas käiakse.

Mina ise ei käi, mina juba ostan. Olen selles ahelas kas teine või kolmas. Keegi on enne mind neid ümbrikke patakate kaupa kogunud ja edasi müünud. Kui keegi ostjatest on leidnud sealt midagi huvipakkuvat, siis tema juba pakub mulle.

Reeglina ei ole need asutustes käijad ise filatelistid, vaid lihtsalt pensionärid, kes teenivad sel viisil oma napile sissetulekule lisa.

Aga ikkagi peaks igal filatelistil olema natuke ka vahetuskaupa. Kas teil on?

Mina ei müü midagi ning ma osta endale reeglina ka midagi sellist, mis mind ei huvita.

Aga jah investeerimisfilateelia eksisteerib Eestiski. Seda võib pidada üheks pensionisambaks.

Igal kevadel tuleb välja mõni vanem härrasmees paari hea asjaga, millest ta on otsustanud loobuda ja need ära müüa, kuna suvi on ees ning tal on kodus proua, kes tahab reisile minna.

Müüakse kolm-neli head filateelia-asja ära ning reisiraha ongi koos.

On aga ka päris investeerijaid ehk neid inimesi, kes ostavad teadlikult kokku, arvestades, et kümne aasta pärast on nende eksemplaride hind kahekordistunud.