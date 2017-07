Luunja vallavanem: valitsus kuulas meid

«Tunneme tohutut kergendust, aga ka suurt väsimust,» tõdes Luunja vallavanem Aare Anderson. Võimalus, et vald sundliidetakse Tartu linnaga, on olnud pikalt õhus. Küsimus on seganud nii vallaelanike igapäevarütmi kui vallavalitsuse tööd. «Nüüd saame naasta oma igapäevase elu juurde,» rääkis vallavanem.

Tartu linna näol oli vallale olemas tõsine kosilane. Andersoni hinnangul said lõpuks aga otsustavaks valitsuseliikmetele esitatud argumendid ja suur rahva tahe. Peamiste iseseisvana jätkamise argumentidena nimetas ta asjaolu, et linna- ja maaelu kokku sobitamine on äärmiselt keeruline ning ka seda, et vallarahval on õigustatud ootused avalikele teenustele, mida vallavalitsus on arendanud spetsiifiliselt pidades silmas üksnes oma elanikke.

«Oleme alati rõhutanud, et kogukonna sõna maksab enesemääramise osas, seda tahet ei tohi alahinnata,» leidis Anderson ja lisas, et ilmselt tundsid kohalikku tahet lõpuks ka valitsuse liikmed.