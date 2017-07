Tõnis Lukas: meie iseseisvuse üle irvitava Raadi punamonumendi koht ei ole ERMi külje all

«ERM on eesti rahva ajalooteadmise ja -väärtuste kandja ning minu vaatevinklist ei sobi punamonument ERMi territooriumile ja ajaloolise hoone vastaskaldale,» kõneles Lukas.

Ta lisas, et just teine maailmasõda oli see, mis hävitas ERMi Raadil. «Selline okupatsiooni mälestusmärk on meie vaba iseolemise ning meie kultuurilise ja poliitilise iseseisvuse üle irvitamine,» lõpetas Lukas otsekoheselt.

Punamonumendi teisaldamist on aastate eest nõudnud mälestusfond Ristideta Hauad, kuid muinsuskaitseamet ei pidanud taotlust põhjendatuks, sest leidis, et memoriaalansambel on kunstiliselt heal tasemel näide nõukogude aja monumentaalkunstist ja kannab endas ajastu arusaamu langenute mälestuse jäädvustamisest.

Küll paigaldas linn nelja aasta eest monumendi juurde selgitava teksti.