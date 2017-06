Laulu- ja tantsupeolistele annavad rahvarõivanõu ERMi spetsialistid

Kalevi staadionil on avatud ERMi telk «Rahvarõiva abi», kust saavad tantsijad igakülgset praktilist nõuannet, teatas muuseum. Selles telgis tehakse ka rõivastele pisiparandusi: parandatakse lahti rebenenud seeliku- või püksisäär ja õmmeldakse ette nööbid. Vajadusel saavad pastladki uued paelad või lahti tulnud tald kinni liimitud. Kel on mure plekkidega, siis neistki üritatakse jagu saada.

Lauluväljakul pakub muuseum traditsiooniliste käsitööoskuste edendamiseks erinevaid õpitube. Lastele õpetatakse lihtsamaid töövõtteid: erinevates tehnikates paelte punumist ning mitmesuguseid puu- ja tohutöid. Osavamatel on võimalus endale ka säärepaelad valmis teha. Tütarlapsed saavad täiendada oma pidukostüümi isetehtud helmekeega.

Teadmisi saab ka peremärkidest ning soovijatel on võimalus oma märk kujundada ning see puidule põletada või lõigata. ERM loodab, et iga õpikojas meisterdatav ese või ehe kannaks laulu- ja tantsupeo «Mina jään» mõtet.