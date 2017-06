Jahmatav pööre: sulgemisohus Krabi kooli töötajate suhtes käib ulatuslik uurimine

Lõuna ringkonnaprokuratuur alustas juba jaanuaris kriminaalmenetlust võimalike kehaliste väärkohtlemisjuhtumite uurimiseks. Ent kui probleemsete lastega tegelevates koolides pole tavatud juhud, kui lapsed pahatahtlikult ise õpetajaid kõikvõimalikes ja võimatutes asjades süüdistavad, siis sel korral laekus avaldus politseile hoopis sotsiaalkindlustusametilt.

Ameti lastekaitseosakonna terapeudid viisid Krabi kooli õpilaste seas läbi teraapiat ning muutusid laste jutte kuuldes üha ettevaatlikumaks. Kuna kriminaaluurimine on pooleli, ei avalda sotsiaalkindlustusamet täpseid põhjuseid, miks politseisse pöörduti, ent Tartu Postimehele teadaolevalt leidsid terapeudid laste jutust viiteid füüsilisele ja vaimsele väärkohtlemisele kui ka füüsilise väärkohtlemisega ähvardamisele. Need juhtumid jahmatasid väidetavalt isegi kogenud spetsialiste.

Mitukümmend tunnistajat

Lõuna ringkonnaprokuratuur kinnitas, et selline menetlus on tõesti käimas ning ringkonnaprokurör Terje Aleksašini sõnul on seni kogutud tõendite põhjal alust kriminaalasja jätkata.

«Hetkel on käsil aktiivne tõendite kogumise periood, mille raames on juba üle kuulatud enam kui 30 isikut nii tunnistajate kui kannatanutena,» teatas Aleksašin prokuratuuri pressiesindaja vahendusel. Ta lisas, et kuigi praegu ei ole kellelegi veel kehalises väärkohtlemises kahtlustust esitatud, on kogutud tõendite põhjal alust esitada kahtlustus mitmele isikule.

Täpset kahtlustatavate arvu, nende nimesid ega ka seda, kas tegu on õpetajate või tugipersonaliga, prokuratuur uurimise praeguses järgus ei avalda.

Tartu Postimees on viimase kuu jooksul vestelnud sel teemal mitmete asjaosalistega, nende seas ka laste ning nende vanematega, ning jutt sellest, milliseid võimalikke väärkohtlemise juhtumeid uuritakse, on paiguti väga vasturääkiv.

On neid, kes ütlevad, et näiteks sakutamine, laste peale karjumine ning neil käsivarrest haaramine on Krabi koolis tavaline, ent on ka õpilasi, kes nimetavad selliseid süüdistusi ühe koolikaaslaste rühma väljamõeldiseks.

Direktori jaoks arusaamatu

Ka Krabi kooli direktor Ale Sprenk väidab raudkindlalt, et ükski kooli töötaja pole lapsi füüsiliselt väärkohelnud. «Kindlasti mitte,» sõnas ta. «Ausalt öeldes ei saa ma üldse aru, mis toimub.»

Sprenk rääkis, et kuna teda ennast pole seni üle kuulatud, ei tea ta ka, milliseid töötajaid milles süüdistatakse. «Selle kohta ei oska ma praegu mitte midagi öelda, sest minuga ei ole mitte keegi sellest rääkinud,» sõnas ta.

Direktor möönis samas, et süüdistused teda ei üllata, sest kooli personali jaoks on õpilaste sedalaadi ähvardused igapäevased. «Nende (õpilaste – toim) jutt on kogu aeg selline: meid usutakse, teid ei usuta, mendid on meie selja taga,» rääkis Sprenk. «Kui me kogu aeg sellele jutule tähelepanu pööraksime, ei saaks me oma tööd teha.»

Kuigi maikuu lõpus kirjutas Tartu Postimees, et Ale Sprenk on otsustanud õpilaskoduga Krabi kooli sulgeda, siis eile sõnas direktor, et jätkab tegevust veel vähemalt ühe aasta. «Püüame üldsuse palvele vastu tulla ja jätkata,» teatas ta.

Samas on direktori sõnul juba mitu pedagoogi otsustanud koolist lahkuda ning kui sügisel õppetöö siiski jätkub, tuleb koolil leida uusi töötajaid. «Need on meie parimad õpetajad, raudvara, kes on siin olnud kooli algusest saadik,» rääkis Sprenk lahkujatest. «Nad ei ole enam nõus tööle tulema ja ütlevad, et nad lihtsalt ei jaksa enam, nad ei ole väärt sellist kohtlemist, nagu õpilased neid kohtlevad.»