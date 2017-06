Tsaariaegne tallihoone saab uue katuse juuli esimeses pooles

Lembit Kalevi sõnul on hetkel uue katusega kaetud 33 protsenti tallihoonest. Tööd on jäänud pisut venima seetõttu, et hoone ERMi-poolse kirdefassaadi rekonstrueerimiseks saadi bürokraatlike nüansside tõttu ehitusluba alles läinud kolmapäeval. Samuti on töid seganud vahepealsed vihmasajud, mis ei lubanud töömeestel libedal plekkkatusel toimetada.

/ Kristjan Teedema

Üldjoontes on tööd sujunud Lembit Kalevi kinnitusel siiski hästi ning hiljemalt 15. juuliks, kui ratsakool võõrustab ratsutamise Eesti meistrivõistlusi, on katus kindlasti valmis.

Tartu kaasava eelarves raames toetatakse üht projekti 75 000 euroga, kusjuures ratsakoolil õnnestus isegi pisut vähemaga hakkama saada: katuse rekonstrueerimise hanke võitis Solna Grupp, kes teeb tööd ära hinnaga 74 078 eurot (koos käibemaksuga).

Remondi käigus eemaldatakse senine eterniidist katusekate koos roovidega ning paigaldatakse tsingitud terasplekist kate koos aluskihtidega.

Pehkinud kandekonstruktsioonid asendatakse uutega ning remonditakse tulemüür, hoone otsafassaadid, eenduvad frontoonid ja telliskarniisid. Katusele ehitatakse uued tuulutuskorstnad ja katuseluugid, samuti paigaldatakse vihmaveerennid ja -torud.

Teise projektina rahastati mulluse kaasava eelarve raames Aparaaditehase Taskupargi rajamist, mis avati linlastele 16. juunil.