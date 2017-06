Tartu kirjanduslugu tuuakse nutimaailma

Tartu linna eri paiku kirjeldava kirjandusega tutvumine tehakse imelihtsaks loodava nutirakendusega, mis põhineb linnaraamatukogus koostatavale kirjandus- ja kultuuriloolisele andmebaasile «Tartu ilukirjanduses». See äpp võimaldab tulevikus linna vahel nutiseadmega ringi käies lugeda katkendeid, kus kindlaid paiku mainitud on.

Kirjandushuvilistele pakutakse rakendusega palju avastamisrõõmu, sest tänaseks on andmebaasi kaardil kirjeldatud ligi 300 kohamärksõna enam kui 1000 kirjandusliku tekstiga. Nutirakendusse lisanduvad ka MTÜ Ajapaik andmebaasist kogutud vanad fotod Tartust.

Projekti «Tartu ilukirjanduses» juht Katrin Raid rääkis, et see edasiarendus oli vajalik, sest telefonid on kõigil niikuinii koguaeg käepärast ja läbi kirjandusmaailma Tartut avastada on hoopis teistmoodi kogemus kui me igapäevaselt harjunud oleme. «Kirjandus võib moondada reaalsed kohad hoopis teistsuguseks ja anda neile uue huvitava tasandi, mis ei pruugi üldse olla reaaleluga seotud,» lausus ta.

Raid tõi välja, et andmebaas leiab praegu laiemat kasutust koolides ning Tartu giidide seas, aga selle vastu näitavad huvi üles ka teised.

Tartu linnavalitsus eraldas MTÜle Kohalugu Tartu Ilukirjanduses rakenduse arendamise jaoks 5500 eurot. Äpp tehakse kõigile soovijatele tasuta allalaetavaks.