Saksa tselluloositehases pole haisuprobleem lahendatud

Teine asi on see, et kui metsaveoautod tagurdavad, piiksuvad nad üsna valjusti. Mulle isiklikult pole see tehas kasulik. Ma käin sagedasti rattaga sõitmas või jooksmas ja pean ütlema, et kui näen suuri suitsupilvi tõusmas ja tunnen lõhna, siis tahaksin küll, et keegi asjatundja tehasest välja paisatud aineid uuriks.

Mida teised sellest arvavad, ma ei tea. Me ei räägi sellest eriti, aga ma arvan, et nad on minuga ühel meelel.

Frank Timmreck

Olen talunik. Me kasvatame hobuseid. Tehas on kahtlemata hea neile, kes on saanud sealt tööd. Kahjuks pole keskkonnamõjud olnud nii väikesed, nagu tehase rajajad lubasid. Haisureostus on talvel ja kesksuvel idatuulega tunda. Haiseb ebameeldivalt väävelvesiniku järele.

Ka veoautoliiklus on kasvanud rohkem, kui oleksime osanud ette kujutada. Seega arvan, et tehas ei avalda ümbruskonnale mitte üksnes positiivset, vaid ka negatiivset mõju. Varem polnud meil veoautoliiklust.

Nüüd on ka noored hobused rohkem ohus, kui nad püüavad metslooma nähes aedikust põgeneda. Liikluses võiks rohkem kasutada veetransporti Elbe jõe kaudu. See osa liiklusest on läbi mõtlemata. Kasutamata võimalus.

KOMMENTAARID

Tehast külastanud grupi liikmete kommentaarid

Tiiu Tuuga

Tähtvere valla maa- ja keskkonnaspetsialist

Tehasel kui sellisel ei olnud ju viga. Tundus modernne ja korrektne. Aga see, et seal üldse lõhna pole, ei ole tõsi. Aga kui see lõhn territooriumilt väga kaugele ei ulatu, siis pole see nii hull. Paraku lähim suurem asustus on sealt nii kaugel, et nad isegi ei tea selle tehase olemasolust. Aga Eesti ei ole Ida-Saksamaa ja Emajõgi ei ole Elbe jõgi. Nad on ikka nii erinevad.

Ma läksin sinna tunnetega fifty-sixty ja nii ma ka tulin. Selle käiguga ei saanud me kogu infot. Ma lootsin, et kui panen ikka prillid ette ja turvasaapad jalga, siis näen palju rohkem. Aga kui ma juba kuulsin, et pildistada ei või, siis läksin emotsiooni püüdma ja selle ma sealt sain. Aga emotsiooni pealt ei saa ehitada.

Mati Raamat

Tartu linnainsener

Ma ei osanud midagi oodata, aga kohapeal mulle meeldis. Inimesed olid abivalmis ja avameelsed. Sain vastused oma küsimustele ja nägin kõike oma silmaga. Võimaliku äkkreostuse puhuks on valmisolek olemas. Minu jaoks oligi see üks olulisemaid küsimusi. Sain rääkida ka lõhnaeraldussüsteemi projekteerijaga ja mulle jäi mulje, et kui süsteem korralikult projekteerida ja ehitada, siis ei ole tootmisprotsessil tekkiva lõhna likvideerimine probleem. Me tundsime küll ka oma ninaga lõhna, aga see oli jäätmekäitlussõlmes.

Saan nüüd palju rohkem aru, kuidas tselluloosi tootmine käib. Siiani on mul olnud rohkem tegemist ikka torude ja tänavatega. Põhirolli mängivad siin ikkagi need normid ja piirmäärad, mis antakse tehase projekteerijatele ette. Viimase vindini puhastamine võib nii kalliks mina, et tehas ei tasugi ennast ära. Aga ma nägin, et tehasest tuli puhas vesi ning kui midagi peaks juhtuma, siis on võimalik kogu saastunud vesi koguda ühte suurde tanki ja hiljem ära puhastada.