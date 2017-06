Kultuuriministeerium kuulutaski kolm Tartu ülikooli hoonet mälestiseks

Eri ajastustest pärit arhitektuurselt kõrgetasemelised hooned peegeldavad Tartu kui ülikoolilinna ja hariduskeskuse ajalugu, seisab ministeeriumi seletuskirjas. Ettepanek hoonete mälestiseks tunnistamiseks sündis kultuuriministeeriumi uurimisprojekti «Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs» järel. Selle käigus valisid eksperdid välja 130 kõige väärtuslikumat ja 20. sajandi ehituspärandit kõige paremini iseloomustavat objekti.

Kultuuriminsteeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänese sõnul on tegu arhitektuurselt ja ajalooliselt väga kõrge väärtusega ehitistega ja suures osas autentsena säilinud hoonetega, mille puhul on oluline ka väärtuslike interjööride säilimine. «Seetõttu on hoonete säilimise tagamiseks otstarbekas rakendada riiklikku kaitset,» ütles Jänes.

Tartus Vanemuise tänaval asuva zooloogia ja geoloogia instituudi õppehoone funktsioon on püsinud muutumatuna üle 100 aasta. Historistlikus stiilis hoone on ehitatud aastatel 1912-1914 ja selle arhitekti on Otto Hoffmann.

Salme tänaval asuv endine kommertsgümnaasiumi ja kaubanduskooli hoone on ehitatud 1938. aastal ja tegu Tartu linnapilti olulisel määral kujundanud arhitekt Arnold Matteuse loomingu iseloomuliku näitega.

Struwe tänaval asuva Tartu Ülikooli raamatukogu hoone avati 1982. aastal, selle arhitektid on Kalju Valdre, Mart Kalling, sisearhitektid Ülo Sirp ja Linda Arike. Tartus ei ole seni mälestiseks tunnistatud ühtegi nõukogude perioodi hoonet, kuid ülikooli raamatukogu on linna selle perioodi kihistuse kõige väärtuslikum, laialt tuntud ja väärtustatud hoone. Hiljuti läks raamatukogu remonti, mis jäi aga pikemaks ajaks seisma. Ministeeriumi hinnangul ümberehitused raamatukogu hoone kultuuriväärtust ei vähenda.