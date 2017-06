Galerii: ingerisoomlased pidasid Raadil pidu mitme lipu all

Sadakond tantsijat kogunes laululava juurde murule hümnide järel juba teise kavas olnud laulu ajal. Nad liikusid seejärel sõõridena Ingerimaalt pärit rahvalaulu «Pääskölintu» ehk «Pääsulind» saatel.

Järve kaldal lehvisid ingerisoomlaste rahvusvärvides lippude kõrval Eesti, Soome ja Venemaa lipud. Peo tegi eriliselt pidulikuks tänane Eesti lipu päev ja tänavune Soome Vabariigi 100. iseseisvusaasta.

Eesti ingerisoomlaste liidu teatel tõi laulu- ja tantsupidu «See maa» kokku laulud ja tantsud, mis on Soomest Peterburi ümbruskonda Ingerimaale liikunud, ja ka need, mis on Ingerimaalt tagasi Soome tantsijate, lauljate ja pillimeesteni jõudnud või alles jõudmas.

Seekordse laulu- ja tantsupeo idee autorid on Merje Malkki, kes on ka Tartu ingerisoomlaste seltsi esinaine ja ühtlasi folkloorirühma Röntyskä üks juhendajaid, segakoori Kiuru dirigent Kaja Arulepp ning Röntyskä teine juhendaja Juha Matti Aronen. Peole eelnes soomekeelne jumalateenistus Peetri kirikus ja rongkäik Raadi mõisaparki.