Temposari meelitas rattureid Tõraverre lähemalt ja kaugelt

Põhiarvestuse lühem distants oli mõeldud noorte vanuseklassidele kuni M/N16, lisaks NJ tüdrukud. Pikal distantsil startisid MJ poisid ning vanemad mehed ja naised. Vabaklassi arvestuses sõitjad said ise valida, millist distantsi sõita, selgitas korraldaja Lauri peil.

Vastukaaluks esimese etapi ekstreemsetele ilmastikuoludele valitses eile ilus kevadilm, paistis päike ning ka tuul ei teinud kellelegi liiga. Raja keskosas tuli poole võistluse ajal küll väike vihmasabin, kuid sellest piisas vaid õrnaks maapinna niisutamiseks. Kokku käis rajal 93 võistlejat, mis on ka Transtar temposarja uueks osalusrekordiks.

Noorte kiireimaks osutus M16 vanuseklassis võistlev Markus Leidt (Peloton) ajaga 16:20 (keskmine kiirus 38.6 km/h). Talle järgnesid sama vanuseklassi poisid Cristen-Evary Sarapuu-Sikka (Peloton) ja Janno Tosmin (TÜ ASK). Kaotust vastavlt viis ja 13 sekundit.

M14 vanuseklassis võtsid kaksikvõidu Martin Anier ja Aaron Aus (mõlemad Rein Taaramäe rattaklubist) aegadega 16:47 ja 16:53 (võitja keskmine kiirus 37.5 km/h). Neile järgnes Jarmo Voltra (TÜ ASK) ajaga 17:50.

Tütarlapsi oli sedakorda võistlustules neli. NJ arvestuses oli ajaga 17:54 (keskmine kiirus 35.2 km/h) kiireim Carolin Tiido (TÜ ASK), edestades Kersti Johanna Ojasilda peaaegu kahe minutiga. Piret Pung (Vooremaa Centrum/Rattabaas) võttis N16 vanuseklassi esikoha ajaga 18:00 (keskmine kiirus 35.0 km/h), N14 parim oli Batrisia Jullinen ajaga 19:07.

Üldarvestuses tegi puhta töö Tallinnast saabunud CFC raskekahurvägi eesotsas Kert Martmaga. Tema võiduajaks kujunes 28:36 (keskmine kiirus 44.0 km/h). Talle järgnesid Sander Kempi ja Kristo Prangel (samuti CFC), kaotust vastavalt 30 ja 45 sekundit. Sander Kempi oli ühtlasi ka kiirem MJ klassi sõitja, selles arvestuses järgnesid talle Karl Mihkel Vent (TÜ ASK) ja Ats Juulimaa (VIKO), kaotust vastavalt 1:56 ja 2:10.

Naiste poodiumi kaks esimest kohta jagasid Mae Lang ja Tea Lang (mõlemad TÜ ASK) aegadega 33:39 ja 35:58 (keskmised kiirused vastavalt 37.4 km/h ja 35 km/h), kolmanda koha sai Anette Zucker (TriSmile) ajaga 36:17.

Vabaklassi pikal distantsil olid kolm kiireimat meest Viljar Kuljus (Rein Taaramäe rattaklubi), Reiko Rosenthal (Rein Taaramäe rattaklubi) ning Riho Alaru, ajad vastavalt 30:58 (võitja keskmine kiirus 40.7 km/h), 31:20 ning 32:08. Naisi startis pikal distantsil kolm, Elise Umb (TriSmile) edestas Merike Randoja ja Aivi Värvi, ajad vastavalt 37:21 (keskmine kiirus 33.7 km/h), 39:00 ja 45:21.

Vabaklassi lühikesel distantsil oli kiireim mees Jörgen Matt (Peloton) ajaga 14:55 (keskmine kiirus 42.2 km/h), talle järgnesid Georg Sarap (VIKO) ajaga 15:40 ning Kaspar Lind ajaga 16:00. Naisi oli stardis kaks. Võitis Anneli Lind ajaga 18:29 (keskmine kiirus 34.1 km/h), teine oli vaid kolme sekundi kaugusele jäänud Katrin Rihma.

Kõik tulemused on kättesaadavad aadressil http://temposari.ee/tulemused/2017. Järgmine Transtar karikasarja etapp on kavas 7. juuni Kavastus, kus pika distantsi pikkuseks on juba 41 km ehk 25 miili.