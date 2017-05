Londoni hotell preemia sai näitleja Marian Heinat

Pärast teatrikooli lõpetamist olnud Marian Heinat olnud kolm hooaega Vanemuise näitleja. Selle aja sisse mahub hulk erinevaid rolle. «Marian on avanenud tasapisi ja ikka sügavusse, tema hoiak on eelkõige enese suhtes nõudlik, tal on eriline tagasihoidlik huumorimeel ning võime tabada kõige olulisemat,» kirjeldas teda Vanemuise draamajuht Tiit Palu. Londoni stipendiumi saab ta rollide eest lavastustes «Laineid murdes» ja «Aino ja Haldjas» ning järjepideva arengu eest näitlejana.

Stipendiumi andsid reede hilisõhtul pärast lavastuse «Laineid murdes» etendust üle Londoni juhatuse esimees Verni Loodmaa, Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson, esimese stipendiumi pälvinud Jüri Lumiste ning viimase stipendiumi laureaat Margus Jaanovits. Marian Heinat mängib selles lavastuses ühe peategelase, noore naise Bessi rolli. Marian Heinat töötab Vanemuise teatris aastast 2014.

Hotell London asutas aprillis 2009 Tartu Kultuurkapitali juurde omanimelise sihtkapitali, millest makstava stipendium toetab igal aastal Vanemuise draamanäitlejate sõitmist õppereisile Londonisse. Varasemate aastate laureaadid on Jüri Lumiste, Ott Sepp, Merle Jääger, Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Maria Annus, Linda Kolde, Tanel Jonas ja Margus Jaanovits.