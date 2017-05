Seltskond kõnnib heategevuse nimel miljoneid samme

Ettevõtlike noorte koja (JCI) Toomemäe allorganisatsiooni liikmed ja sõbrad püüavad sel nädalal võimalikult palju kõndida. Ühelt poolt seetõttu, et nautida kevadet ja paranevat kehalist vormi. Teisalt aga seetõttu, et tulemas on heategevuslik kontorirottide võidujooks Rat Race, kus kogutakse raha talendikate noorte arengufondi. Sõpruskond soovib sellesse fondi oma panuse anda ja nii kõndima asutigi.

Mõte hakata heategevuseks raha korjama ja kutsuda appi ettevõte tuli samuti kõndimise käigus, kinnitas ettevõtmist eest vedav Anne Luur. Avatari tõlkebüroo otsustas panna välja 10 senti iga kõnnitud 5000 sammu kohta. Umbes 30-liikmeline sõpruskond on isekeskis juba kõndimist harjutanud ja usinamad neist suudavad kõndida üle 50 000 sammu päevas, mis teeb hinnanguliselt kokku 30 - 35 kilomeetrit.

«Kõnnime hommikuti enne tööd ja õhtuti pärast tööd,» kirjeldas Luur. Natukene lõunavaheajal ka ja nii tulebki õhtuks kena number kokku. Mõnede jaoks sai kõndimine alguse juba kolm kuud tagasi, mil otsustati võtta endale eesmärgiks pöörata tänavu varasemast rohkem tähelepanu tervislikele eluviisidele.

Heategevuslikule tervisekõnninädalale finantsilist tuge pakkuv OÜ Avatar juhatuse liige Romet Rand märkis, et ta ise tegeleb kõndimisega juba kümmekond aastat. «Ajast, mil kepikõnd meeste seas üldsegi populaarne polnud.» Kõndimine koormab tema sõnul võrreldes jooksmisega vähem liigeseid ja sellest on saanud tema elustiil. Üksnes reisidel olles jääb kõndimata, kuid koju naastes läheb ta koos oma ettevõtte teise juhatuse liikme ja abikaasa Maria Rannaga õhtuti alati kõndima. «10 000 - 15 000 sammu kõnnime iga päev ja umbes 400 000 kuus,» tõdes Romet Rand.

«Kõndimine on hea, sest siis hakkab aju tööle ja paljud ärialased koosolekud on sammudes ära peetud,» rääkis Maria Rand. Anne Luur lisas, et temagi on just kõndides mitmeid tähtsate otsusteni viinud koosolekuid pidanud.

Noorte sammulugemisvõistlus käib kuni pühapäeva õhtuni ja kuna eesmärk on üllas, püütakse sel nädalal kokku koguda rohkem kui senist rekordit tähistav kolm miljonit sammu.

Esmaspäeva pilvisel õhtupoolikul asusid 15 osalejat, saatjatena kaasas lapsed ratastel, kõndima Annelinna spordimaja eest Ihaste sillani ja sealt Ropka kaudu üle Sõpruse silla tagasi Annelinna. «11 000 sammu tuleb ikka kokku,» avaldas Luur arvamust. Kes ühisele kõnnile ei tulnud, kogus samme omasoodu ning uue nädala alguses arvutatakse sammukelladelt võetud numbrid kokku.