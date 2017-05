Süüria perekond pakkus õues hõrgutisi

Soolase ampsu nimi oli shawerma. See tähendas pirukat, kus kodus tehtud pita-leiva ehk lapiku nisuleiva sisse on mähitud mahlakas kana koos juustu, seente ja salatiga.

Letil oli ka magus suutäis ehk sheebijjät, lahtiseletatult mascarpone täidisega saiake, mis oli kaunistatud kookoshelvestega. Nende saiakeste valmistamine oli võtnud Asia Jarkase sõnul aega vähemalt neli tundi, kuna vahepeal tuli ahjus kuumus välja lülitada ja saiadel jahtuda lasta, et neid siis pärast edasi küpsetada.

Ka oli võimalik osta karbike fattoosh-salatit, mis koosnes mitut sorti rohelistest lehtedest ja aedviljast ning mille peale oli lisatud krõbedaid pita-leiva tükikesi.

Kohvik kandis nime Syrian Nights ning pakkus suupistete kõrvale termostesse valmis tehtud araabia kohvi ja teed.

Asia Jarkase kõrval toimetas abikaasa Hussam Rashid ning vankris magas lõunaund nende 11-kuune tütar.

Pikk teekond Aleppost Eestisse

Asia Jarkas ja Hussam Rashid lahkusid Aleppost 2016. aasta jaanuaris, elasid Türgi põgenikelaagris ja olid pikki kuid rännakul, valides lõpuks oma uueks kodumaaks Eesti. Tartus elavad nad eelmise aasta septembrist.

Hussam Rashid kinnitab, et nad on leidnud siit eest väga heade inimestega ühiskonna, kus kõik on seni hästi läinud.

Jah, Hussam Rashid on nõus, et kliima on jahedavõitu, aga talvel, kui ilm päriselt külmaks läheb, on kõik majad ja hooned siiski köetud ning õues ei pea pakast sugugi väga kaua kannatama.

«Tartu on teil Eestis suuruselt teine linn, aga siin on sellest suurusest hoolimata nii vaikne ja hea,» kirjeldas Hussam Rashid. «Teil on väga ilus loodus, mida ei anna võrrelda meie kõrbega. Meil on siin tõesti väga vedanud.»

Loomulikult igatsevad nad oma kodumaa Süüria järele. Kuna aga kõige tähtsamad asjad elus on Hussam Rashidi sõnul töö, perekond ja sõbrad, siis kõike seda on võimalik Eestiski saada, mis sest, et inimesed tunduvad siin mõnikord kinnised ja omaettehoidvad.

Hakkab tööle arstina

Hussam Rashid räägib head inglise keelt ning on erialalt arst. Tema arstidiplomit ja kvalifikatsiooni on Eesti Terviseamet juba tunnistanud. Eestis tegevusloa saamiseks on tal vaja ära teha veel eesti keele eksam. Hussam Rashid on kindel, et ühel päeval saab ta sellega hakkama. Juba praegu oskab ta lühikeste fraasidega eesti keeles üht-teist öelda.

Ta naine Asia Jarkas on prantsuse keele lektor ning õppinud farmaatsiat. Ja kuigi tema inglise keeles ei räägi, on temalgi väike eesti keele sõnavara juba olemas.

Asia Jarkas arvab, et kui tütreke suuremaks kasvab, tuleb ta sellise, pop-up-tüüpi-kohvikuga Tartus nii mõnigi kord veel välja ning võib-olla avab ka toitlustusäri.

Kohviku-pidamise mõte tekkis neil peres pärast seda, kui nad hakkasid Eestis igatsema koduse toidu järele ning märkasid, et seda kuskilt saada ei ole – niisiis tuli endal kokaoskusi meelde tuletada ja küpsetama hakkama.

Karlova päevade ajal kohvikuga väljatulemine oli nende enda initsiatiiv, mis sest et nad ise elavad hoopis Veeriku linnaosas.

Aga et üks Eesti Pagulasabi ühingu töötaja elab Karlovas, siis pakkus tema kohvikupidamiseks välja oma aia Kalevi tänava krundil.

Külastajad jäid rahule

Esimesena ilmusid kohale kohvikupidajate enda tuttavad, kellega Asia Jarkas ja Hussam Rashid said rääkida araabia keelt. Peagi liitus eestlasigi, kes kõik nautisid kevadist piknikku eksootiliste suupistetega.

Eesti Pagulasabi juht Eero Janson nentis, et toit on suurepärane inimeste ühendaja ning ostis oma tütardele veel ühe sheebijjäti, mis näis neile kõige paremini maitsevat.