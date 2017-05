Lõuna-Euroopa õpilased said tunda Eesti karmi kevadet

Erasmus+ projektis osalevad koolid erinevatest Euroopa riikidest. Et Tartu projektinädal keskendub kunsti ja teatriga seotud tegevustele, on õpilased oma kodukoolides valmistanud ette varjuteatri etteasted, kohapeal sünnivad uued tööd juba rahvusvahelistes gruppides.

Kuna Tartu on tuntud oma tänavakunsti poolest, oli väliskülalistel võimalus tutvuda siinses linnaruumis kõikjal nähtavate kunstitaiestega. Õpilased said tänavakunstnik Von Bombi (kodanikunimega Indrek Haas) käe all ka ise stencil-tehnikas autoportree luua.

Vanemuise teatris meisterdasid noored kipsmaske ja tutvusid lavataguse eluga.

Kui eile said Lõuna-Euroopast pärit õpilased oma silmaga näha isegi Eestis maikuu kohta erakordset lumesadu, siis homme viib Raatuse koolipere nad maalilisse Endla rappa matkale.

Tartus ööbivad kõik külalised peredes, nähes nii mitte ainult erinevate kultuuride fassaade, vaid ka seda, kuidas toimub elu kodudes.