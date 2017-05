Raatuse kooli õpilased kingivad Sireli lasteaiale liiklusvankri

Raatuse kooli õpilaste poolt valmistatud liiklusvankri komplekt sisaldab autot, valgusfoori, eraldi alustel asetsevat 14 liiklusmärki, värvikettaid ning 60 eri värvi klotsi, mida kasutatakse liiklemise raja ääristamiseks.

Õpilasi juhendanud töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Tiiu Laidi sõnul oli osalisi teisigi, aga suurema osa tööst tegid ära 9.b klassi poisid Jarek Kurul, Risto Kiisk, Tanel Pastarus ja Risto-Raigo Makke. Kunstiliselt aitas vankri kaunistada õpetaja Kadri Kosk.

«Alustasime jaanuari lõpus ning kokku kulus kõige valmistamisele ligi 30 töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundi. Suurem osa materjalidest anti lasteaia poolt, meie panuseks oligi peamiselt töö. Kuna olen teiste lastega juba üks kord sellist vankrit koolis teinud, siis oli kindlasti lihtsam juhendada,» ütles Laid, kes kiitis ka väga hästi sujunud koostööd Sirel lasteaiaga.

Lasteaia poolseks kontaktisikuks olnud Liblikate rühma õpetaja Elina Perli tundis töö käigu vastu väga palju huvi kogu protsessi jooksul, jagades lasteaia poolseid soovitusi. Just tänu sellele konstruktiivsele koostööle valmis väga omanäoline ja uhke liiklusvanker.

Tiiu Laidi sõnul on just selline n-ö tellija poolne huvi alati teretulnud ja aitab kaasa parema lõpptulemuse saavutamisele, sest just nemad hakkavad seda vankrit kasutama.

Ka poiste töö osas jagus juhendajal ainult kiidusõnu.

«See oli poiste jaoks esimene sedavõrd suuremahuline projekt ning tööga saadi väga hästi hakkama. Ka tööjaotus oli kenasti paigas – kes mõtles välja tehnilisi lahendusi, kes need teoks tegi ja nii edasi,» märkis õpetaja.

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse talitus korraldab igal aastal projekti «Liikluskasvatuse õppevahend liiklusvanker - koolilt lasteaiale», mille eesmärgiks on toetada ja rikastada lasteaedades õppekavas ette nähtud liiklusteemade käsitlemist uue põneva õppevahendite komplektiga. Kuna eelkooliealine laps õpib mängides, siis suudab laps just mängu kaudu kõige efektiivsemalt omandada oskusi ja teadmisi liikluses ohutult toimetulekuks nii jalakäijana kui jalgratturina.