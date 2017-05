Annelinna korterist välja lipsanud püüton läks naabrite poole

Kell 10.43 said päästjad väljakutse, et Mõisavahe tänava kortermaja korteris peetud püüton on kodust lahti pääsenud ja naabri rõdule põgenenud. Päästjad ronisid redeli abil rõdule, võtsid rõduääre vahele peitu pugenud mao välja, panid kotti ja andsid üle omanikule. Püüton ei ole mürgine madu ning päästjate sõnul oli ta jaheda ilma tõttu üsna uimane.