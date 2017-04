Tartu jalakäijate silda ähvardab metallikokkuostu viimine

Botaanikaaia kõrval asunud jalakäijate sild demonteeriti enne Vabadussilla ehitamist. Kümmekond aastat on selle osad vedelenud Supilinnas.

Pärast Vabadussilla valmimist rääkisid lõuapoolikud, et Tartu linn kulutas ära 160 miljonit krooni, aga sildu üle Emajõe on ikka täpselt sama palju. Täiesti töökorras jalakäijate sild asendati autosillaga, jalakäijate silda aga üheski teises kohas paika ei pandud, vaid see viidi Supilinna tühermaale ootama paremaid aegu. Nagu selgub, paremaid aegu ei tulnudki.