Galerii: Supilinna platsipäeval kaubeldi ja tralliti vesise ilma kiuste

Ilmataat pole tänavusi Supilinna päevi just soosinud. Tänane platsipäev möödus pidevate rahe-, lörtsi- ja vihmahoogude tähe all, kuid sellest hoolimata käis päeva jooksul kiigeplatsilt läbi kenake hulk inimesi, et kuulata-vaadata erinevaid esinejaid, soetada midagi täikalt või niisama Supilinna hingusest osa saada. Platsipäeva lõpetuseks süüdati Lauri Tamme tuleskulptuur ning samas kõrval ka suur lõke.