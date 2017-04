Linnaosa festivalide hooaja avavad Supilinna päevad

Supilinna päevadel on erinevad nädalapäevad kuni pühapäevani ära jaotatud teemade järgi. Esmaspäev on ava päev, teisipäeva värske õhu päev, kolmapäev kunstipäev, neljapäeval talgupäev, reede kirjanduslik supipäev, laupäev on platsipäev ning pühapäev on avatud hoovide päev. Suurem osa festivali üritusi on tasuta, välja arvatud lodja- ja paadisõidud ning sümboolne osalustasu sauna- ja joogaüritustel.

Festival saab alguse esmaspäeval, 17. aprillil. Esimesel päeval saavad kõik minna Herne poodi uudistama fotonäitust «Kuidas Supilinn endale Herne poe sai?». Seal saab vaadata, milline on pood läbi aegade välja näinud.

Nädala alguses on veel plaanis erinevad loovkirjutamise ja maalimise õpitoad. Lisaks saab ühineda jalutuskäiguga, mille jooksul avastatakse Supilinna tänavakunsti.

Koostöö Prima Vistaga

Supilinna päevade peakorraldaja Kristina Viin rääkis, et paljud üritused on nädala jooksul traditsioonilised, kuid muidugi pakub festival ka iga aasta midagi uut. Nii on näiteks Viin toonud mitmekesise joogaprogrammi, mis saab alguse kolmapäeval Supilinna kiigeplatsil, kus saab tutvust teha akrojoogaga.

Viin ütles, et sellel aastal on uuenduslik veel koostöö kirjandusfestivali Prima Vista meeskonnaga, kes korraldab laupäeval kiigeplatsil telgi alla raamatute müüki. Pühapäeval aga kuulutakse välja Prima Vista kirjanduskonkursi laureaat.

Platsipäev

Kõige rohkem erinevaid tegevusi oma plaanis nädalavahetusel. Laupäevasel platsipäeval oodatakse kõiki festivali külastajaid kiigeplatsile, kus saab nautida muusikat, tantsu ning osaleda aruteludes ja täikal.

Täikale võib riideid, mänguasju, ehteid ja küpsetisi müüma minna igaüks. Viin kinnitas, et täikal eelregistreerumist pole, lihtsalt tuleb laupäeval kohale minna ja platsil leitakse kõikidele kohad, kaasa arvatud neile, kes pole supilinlased.

Festivali viimasel päeval aga avavad supilinlased oma uksed, väravad ja südamed, sest külalisi ootavad vähemalt üksteist hoovikohvikut. Lisateave ja kogu programm Supilinna päevade kodulehel supilinn.ee/supilinna-paevad.