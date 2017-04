Vaata, kuidas avaneb öökuninganna õis

Loodusmaja direktor Signe Söömer rääkis, et nii mõnigi töötaja, kes teisipäeval koju läks, sai kaktuse õitsemisest teada alles kolmapäeva hommikul. Loodusmaja hõikas oma Facebooki lehel enne kella 20, et õis on avanemas ning huvilised on oodatud seda imetlema.

11. aprilli hilisõhtul Tartu loodusmajas avanenud öökuninganna õis. / Tartu loodusmaja

Söömeri sõnul käis teisipäeval puhkenud õit kella 22-23 ajal imetlemas umbes 30 inimest. Kohale tulnud lapsed lugesid üle, et kaktusel on veel avanemas 14 õienuppu. Millal nende ilu saab näha, on Söömeri sõnul võimatu ette ennustada. Kõik sõltub sellest, kui päikeselised on selle kevade ilmad.

Kel on aga soov järgmiste õite puhkemist oma silmaga näha, võiks õhtuti jälgida loodusmaja Facebooki lehekülge, kus sellest ette teatatakse. Söömer lisas, et öökuninganna õied puhkevadki reeglina enne südaööd.

See, et loodusmaja öökuningannal on tänavu kokku 15 õienuppu, on lausa märgilise tähendusega, kuna selle nädala esmaspäeval tähistas Tartu loodusmajas tegutsev SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus oma 15. sünnipäeva.

Öökuninganna ehk suureõieline kuukaktus (Selenicereus Grandiflorus) on kaktuste seas üks legendaarsemaid. Õieilu jätkub öökuningannal paraku üürikeseks – juba järgmiseks hommikuks on imeilus õis närbunud. On levinud arvamus, et öökuninganna õitseb vaid ühel ööl aastas. Tegelikult pole see päris nii. Üks õis on tõesti avatud vaid ühel ööl, kuid järgmistel puhkevad uued õied.