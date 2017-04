Lasteaialapsed saavad kooliõpilastelt kasuliku kingituse

Ludwig Buk, tehnoloogiaõpetaja Aivar Lankov, Kristjan Martin Ohkar ja Roman-Andreus Ojala annavad need kaks kastitäit homme üle Lotte lasteaiale, et sealsed lapsed saaksid minimõõdus liikluskorraldusvahendite abil õppida selgeks liiklemise põhitõed.

Sedalaadi liiklusvankreid on aastate jooksul saanud endale paljud Eestimaa lasteaiad. Tegu on maanteeameti projektiga, kus lasteaed peab ise leidma endale kooli, mille õpilased oleksid nõus neile vajalikke asju meisterdama.

Küsimusele, mida poisid seda loovtööd tehes õppisid, vastas Kristjan Martin Ohkar ootamatult: «Powerpointi esitlust.» Nimelt pidid kõik õpilased oma loovtööd kooli aulas teistele esitlema. Puutööd on poisid varasemaltki teinud, seega polnud liiklusmärkide ja puidust kastide valmistamine nende jaoks midagi ületamatut. Näiteks läinud aastal meisterdas Ludwig Buk väikesele õele puidust kelgu.

Hanna Helena Pool (vasakul) ja Relika Kallas kinkisid Tartu Luterliku Peetri kooli lasteaiale nukuriideid. / Erakogu

Poiste klassiõed Hanna Helena Pool ja Relika Kallas õmblesid aga samuti loovtööna valmis kastitäie taaskasutuskangastest nukuriideid, mille kinkisid Tartu Luterliku Peetri kooli lasteaiale. Nii poisid kui tüdrukud tunnistasid, et neil polnud kahju oma kätetööd ära kinkida. Vastupidi, heategevuslikul eesmärgil tehtud koolitöö pakkus sootuks rohkem rõõmu kui enda jaoks millegi valmistamine.

Sel õppeaastal osaleb liiklusvankri projektis Tartu linnast kolm lasteaeda ja Tartumaalt üks lasteaed. Varasemalt on Tartu linnas ja maakonnas sel moel saanud liiklusõpet toetavaid abivahendeid 17 lasteaeda. Õppevahendi on välja töötanud maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kai Kuuspalu, Meelis Loost osaühingust Stopp ja Tartu Tamme Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Tõnu Tomson. Vahenditega käib kaasas ka õppematerjal, mis on samuti Tartu pedagoogide loodud. Projekt sai alguse Tartumaalt 2011. aastal ning levis 2014. aastast üle Eesti.