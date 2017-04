Tammeka ründetalendi hooaeg lõppes enne selle algust

«Ta sai põlvesidemete rebendi, nii et suure tõenäosusega on tema hooaeg läbi,» tõdes karmi tõsiasja üks kahest Tammeka peatreenerist Mario Hansi.

Samas märkis Hansi, et meeskonna treeningutega on pärast pikka vigastuspausi liitunud ääreründaja Kevin Rääbis, kes viimati käis meistriliigas platsil nii ammu kui eelmise aasta 22. aprillil. «Mais peaks ta olema mänguvalmis, samuti teeb trenne kaasa Marek Tšernjavski, nii et ründeteravust on meile ikkagi juurde tulemas,» rääkis Mario Hansi.