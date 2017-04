Linn püüab aiajäätmete põletamise vastu astuda prahikonteineritega

Ihastesse paigutatakse aia- ja haljastusjäätmete konteiner Pallase pst. ja A. Starkopfi tänava nurka ning Hipodroomi ning Kasesalu tänava ristmiku juurde. Konteiner tuuakse kohale 29. aprilli hommikul kella kümneks ja ära viiakse see 30. aprilli õhtul kell 18. Samades kohtades korraldatakse jäätmete vastuvõttu ka nädal hiljem: 6. - 7. maini. Olmejäätmeid on kogumiskastidesse keelatud panna.

Tähtvere selts on lubanud oma piirkonnas konteinerite paigutamise koha ja aja teatada hiljem, märkis linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer. «Jäätmete põletamist on lihtsalt nii palju. Katsetame, ehk see aitab,» põhjendas ta konteinerite paigaldamist.

Tähtverre viidi õunapuuokste konteiner ka mullu. Selts korraldas seal tegevust ja kõik toimis hästi, kinnitas Mauer. Küsimusele, et kevad on tänavu varajane ja kas ei jää konteinerite toomine liiga hilisele ajale vastas Mauer, et seda on otsustatud teha linna heakorratalgute ajal.