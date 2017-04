Arena Tartu läheks maksma 32-46 miljonit eurot

2015. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitnud Arena Tartu eskiisprojekt on tänaseks valmis. Tegelikult lausa kaks. Üks neist näeb suurhalli Eesti Rahva Muusemi peahoone kõrvale Roosi 89 krundile. See on koht, kuhu linn on halli jaoks maad hoidnud viimased kümme aastat ning samale kohale näeb seda ka hetkel koostamisel olev linna üldplaneering.

Eskiisprojekti koostas arhitektuuribüroo KUU Arhitektid, mille arhitekti Joel Kopli sõnul mahutaks see umbes 4000 inimest. Hall tuleks umbes 20 meetrit kõrge ning selle katusel võiks olla avalik söögikoht, kuhu viib ümber hoone jooksev pea kilomeetri pikkune terrass. Hallis oleks kolm saali.

Teine ideelahendus on mahult suurem ning see asuks Puiestee ja Kasarmu tänava nurgal, kuhu praeguse üldplaneeringu järgi on kavandatud erivajadustega laste kool. Eskiislahenduse koostas Salto Arhitektid. Töö autori Ralf Lõokese sõnul mahutaks hall 5000 inimest ning oleks liigutatava vahelaega.

Ligikaudne maksumus

Linnavarade osakonna ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärve sõnul läheks KUU Arhitektide lahendus maksma umbes 32 miljonit eurot ning liigutatava vahelaega Salto Arhitektide hall 46 miljonit eurot. Sellest umbes 12 miljonit kulukski vahelaele, ms oleks hetkeseisuga maailmas ainulaadne.

Metsjärve sõnul oleks nüüd mõistlik otsida Euroopast positiivseid näiteid, kus Tartu suuruses linnas on suurhall ennast edukalt ära majandanud. «Kui on olemas kindlus, et see on võimalik, tuleb koostada äriplaan ja alustada strateegilise partneri otsingut. Öelda, et Tartu linn ise suudab seda finantseerida, on natukene ebareaalne,» lausus Metsjärv.

Pikemalt loe homsest Tartu Postimehest.