Euroopa suurimalt maadlusturniirilt toodi Tartusse kuus medalit

Ainsa kuld- ja hõbemedali tõi Tartusse kõige nooremate ja kergemate seas võistelnud Artemi Jeremjev (Kalev-Englas). Artemi võitis ja kaotas kreeka-rooma maadluses ühe matši ja saavutas hõbemedali. Pühapäeval vabamaadluses, aga õnnestus võita mõlemad vastased ja võita kuldmedal, teatas treener Kristjan Press.

Kahe päeva peale võttis tartlastest enim matšivõite Max Hristjuk (Kalev-Englas), kes teenis neid kokku 10. Esimesel päeval peetud kreeka-rooma maadluses võitis ta järjest viis esimest matši ja koht finaalis tundus ka kuuendas matšis kuni viimaste sekunditeni kindel. Ühtäkki luges aga soomlasest vastase alustatud võtte punktideks tema kaasmaalastest kohtunik.

Kuna sellises turniiriformaadis võistlusel videokorduse vaatamise võimalust ei kasutata, tuligi Hristjukil võtta vastu 2:1 eduseisust punktikaotus, tõdes treener. Ootamatust kaotusest tulevalt, tekkis alagrupis «surnud ring», kus kolm maadlejat olid omavahelistes matšides saanud kõik ühe kaotuse ja arvestusse läksid omavaheliste matšide punktid. Nii oli Hristjuki kindlana paistnud finaalikohast saanud ühtäkki hoopis 5. - 6. koha mats, mille Hristjuk võitis.

«Teisel päeval kordus vabamaadluses uskumatul kombel sama stsenaarium,» kirjeldas Press. Viie võidu kõrvale kogunes taas üks kaotus ja taas tekkis «surnud ring», mis asetas tartlase 5. - 6. koha matsile. Hristjuk võitis ka selle. Pikantsemaks muutis halva õnne jada veel see, et ühe matši vastane otsustas Hristjuki võistlustel käest hammustada.

Kuna tegemist oli suurturniiriga, kus autasustatakse esimest kuut maadlejat, siis koju tuli Hristjuk viienda koha medaliga, kuigi kaotusi oli tegelikult sama palju kui hõbeda ja pronksmedali võitjail. «Kindlasti jääb see võistlus meelde üsna eredalt.»

Pronksmedali viie võidu ja ühe kaotusega teenis Eesti lootustandvaim noor naiste vabamaadlustüdruk Viktoria Vesso (EMÜ). Eriti võitluslikud matšid olid tal Tuneesia ja Rootsi koondise esindajate vastu, kus Vesso näitas võitlejahinge ja võitis mõlemad matsid punktidega 6:5.

TÜASK maadlejatest suutis neli võitu koguda Alfred Mägi ja saavutas pronksmedali. Sama tulemuse kahe võiduga saavutas Anette Traks.

Seitsmenda koha saavutas kahe matšivõiduga kreeka-rooma maadluses Siim Carlos Plumberg. Kaheksanda koha kolme võiduga Tambet Palgi. Kolme võiduni jõudis ka Georg Kristerson, saavutades üheksanda koha. Robin Samarüütel ja Karlis Ander All said sama koha kahe võiduga. Kümnes koht kahe võiduga tuli Pärtel Palgile.

Vabamaadluses võitis Karlis Ander All kolm ja Robin Krivmen ühe matši, jõudes sellega kaheksandale kohale.

Sel nädalavahetusel on oodata täiskasvanute maailmatippe eesotsas Heiki Nabiga juba Tartusse, kus nad võtavad osa esmakordselt Tartus peetavatest Kristjan Palusalu mälestusvõistlustest EMÜ spordihallis . Sel korral on esmakordselt kavas kreeka-rooma maadluse kõrval ka vabamaadlus. Kõik huvilised on lahkesti oodatud kaasa elama.