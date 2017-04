Eesti Pagulasabi otsib Lõuna-Eestisse uusi vabatahtlikke

Eesti Pagulasabi juht Eero Janson selgitas, et praegu on neil tugiisikuid üle Eesti 80 ümber, neist aktiivseid on üle 40.

«Osa vabatahtlikest on reservis, kuna näiteks alles veebruaris koolitasime Tallinnas 24 uut inimest, kellel veel toetatavaid ei ole, » rääkis ta. «Teatavat reservi hoiame seetõttu, et me ei tea kunagi ette, kuhu uued saabujad elama lähevad ja kui palju neid korraga tuleb. Seetõttu on ka raske öelda, mitu inimest ja mis ajal me rakendada saame. Viimasel paaril kuul on Tartusse elama asunud päris mitu perekonda.»

Inglise keel ja pisut vaba aega

Niisiis on tugiisikutöö pikaajaline kohustus. See annab ka igale vabatahtlikule palju, sest teise inimese aitamine loob enesele hea tunde. «Kui möödunud aastal tegime tugiisikute seas rahuloluküsitluse, siis kõik vastanud ütlesid, et nad on rahul või väga rahul otsusega tugiisikuks hakata,» lisas Janson.

Vabatahtliku tugiisiku ülesandeks on nõustada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikuid, et toetada nende iseseisvust. Vabatahtlikul endal peab olema valmisolek panustada tugiisikutöösse vähemalt 5 tundi nädalas. Samuti peab ta oskama rääkida inglise keelt. Kasuks tuleb vene, prantsuse ja eriti araabia keele oskus. Samuti tuleb kasuks varasem kokkupuude sotsiaaltöö või pagulastega.

Eero Janson märkis, et nemad usuvad, et pagulasi, kes on rahvusvahelise kaitse saanud, tuleb aidata ning et Eesti ühiskonda lõimumisel on tugiisiku roll suur.

Koolitused ja ühised ettevõtmised

Tugiisiku baaskoolitus leiab aset 22. ja 23. aprillil Tartus. Oodatud on inimesed, kes elavad kas Tartu-, Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- või Võrumaal.

Vabatahtlikuks olemine tähendab ka hilisemaid täiendkoolitusi ja ühisüritusi. Vabatahtliku tööga seotud kulud saavad kaetud.

Vabatahtliku tugiisikuks hakkamise sooviavaldusi oodatakse aadressile marion@pagulasabi.ee Avaldusele lisada CV ja motivatsioonikiri.

Lisaküsimustele vastab tugiisikute koordinaator Marion Tamberg telefonil 5354 3073 või meili teel marion@pagulasabi.ee