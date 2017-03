Tartu nutika linnaosa majades käivad ettevalmistused rekonstrueerimistöödeks

«30. märtsi pärastlõunal lõpetasime ühistutelt avalduste vastuvõtmise, sest projektis ette nähtud rekonstrueerimise toetusest rohkematele korterelamutele ei jätku,» ütles projektijuht Raimond Tamm. «Kui mingil põhjusel mõni avalduse esitanud ühistu siiski elamu rekonstrueerimiseni ei jõua, siis tekib võimalus toetust taotleda ka nendel pilootala ühistutel, kes pole veel avaldust esitanud.»

Projektiga liitunud 22 ühistut on jõudnud projekteerimisetappi. Kõigil on sõlmitud lepingud tehnilise konsultandi ning rekonstrueerimistööde projekteerijaga.

Kõige kaugemale on tänaseks jõudnud Kalevi 10 ühistu, kes on rekonstrueerimise eelprojekti staadiumis saanud juba ka ehitusteatise. Samuti on nad esitanud Elektrilevile liitumistaotluse seoses hoone katusele rajatava päikesejaamaga. Hetkel jätkatakse projekteerimistegevustega ning samaaegselt ka hoonele kunstiteose väljavalimisega.

Tartu linn osaleb rahvusvahelises projektis SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Nõukogudeaegsete kortermajade liginullenergia hooneteks renoveerimiseks on projektis ettenähtud ligi 4 miljonit eurot.

Renoveeritud majade elanikele luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist.

Nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises ning sinna rajatakse elektriautode laadimispunktid ja elektrijalgrataste rendipunktid.

Märtsis kuulutas Tartu linnavalitsus välja riigihanke tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks projekti pilootalal ning selle vahetus naabruses. Olemasolevad naatriumvalgustid vahetatakse välja energiasäästlike ning nutikalt juhitavate LED-valgustite vastu. Plaanikohaselt pannakse uued valgustid üles eeloleval suvel.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.