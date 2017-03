TÜ raamatukogu valmimine aina venib: uus ehitaja võib selguda alles suvel

TÜ kinnisavara osakonna juhataja Heiki Pagel ei osanud reedel öelda, kui kaua võib veel läbirääkimistega minna. «Oleme kirjavahetuses ehitajaga. Me ei vaidle, vaid oleme üksteisele erinevaid seisukohti esitanud,» ütles ta. Pageli sõnul fikseeritakse hindamistöödega ära, mis tööd on tehtud ehk mille eest YIT Ehitusel on õigus raha saada. Samas ajal selgitatakse välja ka seda, millised tööd on tegemata või ei vasta nõuetele.

Uue hanke koostamine toimub Pageli kinnitusel sõltumata sellest, kuidas endise ehitajaga lõplikult laiali minnakse ja milles kokku lepitakse. «Tegelikult me täna teame, mis seis objektil on. See tuleb lihtsalt ära kirjutada. See, millega YIT nõus on või ei ole, siis sellest edasised ehitustööd enam ei sõltu,» lausus Pagel.

Kinnisvara osakonna juhataja arvas, et uus hange on aprilli esimeses pooles võimalik välja kuulutada. Sellest ajast läheb aga umbes kaks või kaks ja pool kuud, et ehitustööd saaksid objektil jätkuda.