Must Kast toob oma aastapäevaks vaatajate ette Siuru

Must Kast tuli vaatajate ette kui teatritrupp esimest korda rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil 2014 Genialistide klubis Tartus. Sealsamas majas tegutsevad nad põhiliselt praegugi.

Kalju Komissarov põhjendas Tartu Postimehele sügisel 2012 kümnenda lennu Genklubisse suunamise otsust asjaoluga, et kuus tudengit nende hulgast on olnud varem seotud selle klubiga, täpsemini sealse Noorte Teatritehasega. «Kolm nendest on tõsiselt huvitatud ka lavastamisest,» ütles ta. «Ja nii palju kui minu kogemus ütleb, on nendel kõik eeldused olemas, et saada täiesti arvestatavateks tegijateks.»

Ainult üks etendus

Kalju Komissarovi ennustus täitus kuhjaga. Nimelt toob trupp kolmanda aastapäeva puhul vaatajate ette ainult üheks etenduseks lavastuse «Siuru sada», millel on mitte kolm, vaid lausa neli lavastajat – Jaanika Tammaru, Kaija M Kalvet, Lennart Peep, Birgit Landberg – ja kõik Mustast Kastist. Esietendus ja ühtlasi ainuke etendus toimub Genklubis 24. märtsil kell 19.

Trupp on teatanud, et «Siuru sada» on kummardus sajandi taha, sest just 100 aastat tagasi loodi kirjandusrühmitis Siuru, ja ühtlasi on see sünnipäevakingitus publikule.

«Neli lavastajat, neli lugu, kõik omaette ooperist, nagu Siuru albumidki,» märkis Must Kast. «Lavale jõuavad Johannes Barbaruse luuletused, August Gailiti «Fosfortõbi», Friedebert Tuglase «Nägemused» ja Aleksander Tassa «Noa. Suve pastoraal». Esitab Musta Kasti trupp kogu oma ilus, sest tee lavale leiavad seekord ka need, kes igapäevaselt sinna ei satu.»

Sünnipäevanädal

Musta Kasti kolmanda aastapäeva tähistamiseks on trupp kavandanud nädala.

Eile viis noor teater rahvusvahelise lasteteatripäeva puhul lavastuse «Õhupallid» Narva laste varjupaigas vaatajate ette.

Täna ja 22. märtsil kell 19 on Genklubis kavas lavastus «Peks mõisatallis», 24. märtsil kell 19 sealsamas «Siuru sada» ja kell 22 mängib pidulikult riietatud osalejatele tantsuks Tartu Levimuusika Orkester.

27. märtsil kell 11 on Teatri Kodus kavas mängida «Röövel Rumcajsi». Kell 18 algab Genialistide klubis sünnipäevapidu tordi ja etteastetega, mustkastlased esitavad Siuru tekste ja neist loodud laule, selgub Musta Kasti aasta külalise tiitli saaja ja üheskoos jälgitakse teatriauhindade jagamise ülekannet.