Millist tagasisidet õpilased siis koolis ikkagi saavad, kui neile ei panda hindeid?

Tartu Raatuse koolis hinnatakse kolmandas kooliastmes (6.-9. klass) mitteeristavalt («arvestatud» või «mittearvestatud») kehalise kasvatuses, kunstis, muusikas, töö- ja tehnoloogiaõpetuses/käsitöös, inimeseõpetuses ning arvutiõpetuses. Hindamise põhimõtted on lahti kirjutatud kooli õppekavas, näiteks:

7. klassi inimeseõpetus

Hindamine inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist. Kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud, mittearvestatud). Kokkuvõtvat hindamist antakse inimeseõpetuses 2 korda õppeaastas: jaanuaris ja mais. Hindamise peaeesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet.

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.

Nõutava arvestusliku soorituse taseme igale tööle (suuline või kirjalik) seab õpetaja ja teavitab sellest õpilasi õppeaasta ja teise poolaasta alguses ning vahetult enne arvestusliku töö või ülesande tegemist. Igas teemablokis on vähemalt üks arvestuslik töö, mille eesmärk on, et õpilane oleks läbinud antud teema ja mis peab olema sooritatud positiivselt (tööle on märgitud arvestatud).

Ebaõnnestunud (mittearvestatud) töö korral tagastab õpetaja töö õpilasele koos parandusettepanekutega ja õpilane peab töö uuesti esitama/sooritama 10 koolipäeva jooksul. Kui see pole võimalik, siis peab tegema õpetajaga eraldi kokkuleppe.

Kokkuvõtvas poolaasta hinnangus peavad kõik tööd, harjutused, ülesanded, sooritused olema positiivselt sooritatud, et saada poolaasta ja aasta hinnang arvestatud. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka praktilisi ülesandeid.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nende seoseid;

selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega;

eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt õpitulemustest;

demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

rakendab teoreetilisi teadmisi praktilises õpisituatsioonis;

demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;

8. klassi kunstiõpetus

Mitteeristava hindamise peaeesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. 8. klassi aastahinne on positiivne, kui kahe trimestri hinne on positiivne. Õpilastel on võimalus osaleda hindamise protsessis. See õpetab töid analüüsima ja väärtustama erinevaid lahendusi.

Oluline on õpilase eneseanalüüsi toetamine – mida õpilane tundis ja õppis, mida ta soovib järgmisel korral teha teisiti jne – eesmärgiga toetada õpilase sisemist motivatsiooni.

Praktiliste tööde juures hinnatakse õpilase loovust ülesannete lahendamisel, töö kulgu alates töö kavandamisest kuni lõpptulemuseni ja saavutatud õpitulemusi. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikust, töökultuuri ja arvestamist teiste õpilastega.

Hindamise objektiks võib olla nii tööprotsess (sh kavandid, harjutused, visandid, pikemaajalise praktilise töö vaheetapid) kui ka valminud teos. Praktiliste tööde hindamise juures võib kasutada ka õpimapi või portfoolio formaati.

Uurimusliku sisuga töödes hinnatakse töö vastavust teemale ja etteantud vormistamise nõuetele, töö sisukust, töö esitlust ja oma valikute selgitamise ja põhjendamise oskust. Negatiivselt ei hinnata kirjalikes töödes esineda võivaid õigekirjavigu, kuid need parandatakse.

9. klassi töö- ja tehnoloogiaõpetus

Õpilased saavad neli hinnet (tööeseme valmistamine, töökultuur, materjali kulu ja maksumuse arvutamine, esitlus).

Hindamise aluseks on õppimist toetav hindamine, kus kriteeriumiteks on suulised või kirjalikud kokkulepped, mille koostamisel osalevad õpilased ja õpetaja. Need lepitakse kokku iga töö alguses. Kokkulepped võivad olla individuaalsed või kollektiivsed.

Töö on arvestatud, kui õpilane on pidanud kinni 80% kokkuleppest. Kasutatakse mitteeristavat (arvestatud, mittearvestatud) hindamist. Õpilast hinnates võetakse arvesse õpilase hoiakuid (püüdlikkust, suhtumist õppetöösse, abivalmidust teiste õpilaste suhtes, õpperuumide kodukorra täitmist, töökust, järjekindlust, tähelepanelikkust, ideede loovust ja iseseisvust, töövahendite kasutamise oskust, õppematerjali üleskirjutamist vihikusse, korrapidaja kohustuste täitmist, töövahendite ja tööpingi korrastamist pärast töö lõpetamist, jm).

Trimestri hinne kujuneb jooksvate tööde põhjal, 75% töödest peab olema tehtud. Aastahinne on arvestatud, kui vähemalt kahe trimestri hinne on arvestatud