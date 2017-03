Ettevõtlikud daamid ülistasid arsti ja balletikooli juhti

Praeguse EDA presidendi Urve Kangro sõnul antakse eduka daami tiitel välja naisele, kes on viimasel aastal olnud edukas oma põhitöös ning edendanud ühiskondlikku elu. Aastate daami tiitel läheb aga naisele, kes on suutnud niisamamoodi edukas olla aastaid.

Edukas daam Anneli Kolk ütles oma tänukõnes, et ühest küljest on loomulik, et iga inimene ootab südames tunnustust, kuid temale oli niisugune tähelepanu väga suur üllatus.

«See on nii eriline, et EDA on oma missiooniks võtnud Tartumaa naiste tunnustamise, et nad teisi naisi autasustades niimoodi ühte hoiavad,» lausus ta. «Ja minul on väga suur au nüüd nende autasustatute hulka kuuluda.»

Doktor Anneli Kolki teatakse ka kui inimest, kes on palju aidanud Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi ning kes on palju ära teinud selle nimel, et Tartus oleks tipptehnoloogiliste seadmetega neurorehabilitatsioonikeskus lastele. Samuti on ta juhendanud ülikoolis aastaid kraadiõppureid-tudengeid.

«See töö ei väsita, vaid annab jõudu juurde,» sõnas ta ning lisas, et tema pere on olnud see, kes on teda inspireerinud ja vahel ka irriteerinud.

Tartu Aastate Daam Elena Poznjak-Kõlar rääkis autasu vastuvõtmise järel, et tema on tantsuga kokku puutunud maast madalast ning et juba üsna varakult märkas ta endas huvi ka pedagoogitöö vastu.

«See ei ole kunagi olnud töö minu jaoks,» sõnas ta. «Olen teile kõigile väga väga tänulik.

Elena Poznjak Kõlar asus Vanemuise teatrisse balletisolistina tööle 1955. aastal, ta on tegutsenud lavastaja assistendina ning seadnud tantse operettidele. Ta peab repetiitori ametit ning juhib Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli, mille ta asutas 1994. aastal.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et kõik, mida ta õhtu jooksul tiitlisaajate kohta on kuulnud, tähendabki Tartut, sest mis oleks Tartu ilma ülikoolita, kliinikumita ja teater Vanemuiseta.

Ka rõõmustas ta selle üle, et edukas olemise all osatakse tänapäeval Eestis märgata ka juba inimlikke väärtusi.

Paljude teiste kõnelejate hulgas paistis silma ühe eduka daami abikaasa Juhan Kolk, kes ütles, et edukuse mõiste on üldse keeruline ning et edukuse mõõt võib olla ka see, et keegi saab teha seda, mida ta väga tahab.

Sündmus leidis aset 9. märtsi õhtul restoranis Atlantis. Seal korraldati ka oksjon, kus müüki läksid teraapiakoera Alfi käpajäljed. Neid oli viis ja need olid jäädvustatud meditsiinilisse kipsi ja paiknesid väärispuidust alusel, juures kiri: «Sinu jaoks olemas käpa ja südamega.»

Alfi: Sinu jaoks olemas - käpa ja südamega! / Margus Ansu foto

Kohal viibis ka ortodont Triin Jagomägi, kes töötab Unimedi ortodontiakeskuses ning on teraapiakoera Alfi perenaine ning kes selgitas, kui vajalikku tuge võiuvad loomad mõnikord inimestele anda.

Alfigi käib tööl sealsamas keskuses, kus doktor Jagomägigi, olles vajadusel hambaarstitooli kõrval ning aidates lapsel enne protseduuri rahuneda või ta tuju tõsta.

Oksjoni tulu läheb abi- ja teraapiakoerte heaks.

Tänan! / Margus Ansu foto

Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon ühendab alates 1993. aastast Tartu naisjuhte, kes soovivad teha head, märgata abivajajaid, seista õigete asjade eest ning ka ennast koolitada.

Eduka daami tiitlit on assotsiatsioon jaganud alates 2001. aastast ning aastate daami nimetust 2009. aastast alates. Kindlasti ei ole väljavalitud daamid mitte kunagi EDA klubi liikmed.