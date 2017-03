Tartu loodusmajas koorus haruldane tuvitibu

Millal tuvitibu koorus, polegi täpselt teada, kuna esimestel päevadel varjas ema teda kiivalt oma tiiva all. Loodusmaja töötajate hinnangul võib tibu olla 11-12 päeva vana.

Seda, et 2017. aasta lindudeks on valitud turteltuvid, on vist kuulnud juba pea kõik. Tartu loodusmaja aitab aasta lindudega lähemat tutvust sõlmida nii lastel kui täiskasvanutel.

Kes soovib turteltuvisid paremini tundma õppida, on oodatud kolmapäeval, 15. märtsil kell 18 loodusmajja loodusõhtule, mille peategelasteks on aasta linnud turteltuvid, kuid juttu tuleb ka teistest Eestis elavatest tuvidest. Looduskaitsebioloog Jaanus Elts räägib, mille poolest eristuvad tuvid teistest lindudest, miks iga kaelusega tuvi pole turteltuvi ning et harilikku linnatuvi polegi olemas.

Noorematele külastajatele avaneb loodusmajas Tuvikast, milles peituvate mängude ja tegevuste abil saab lähemalt tuttavaks aasta lindude ja teiste Eestis elavate tuvidega. Tuvikast jääb pisikesi linnuhuvilisi rõõmustama selle aasta lõpuni.