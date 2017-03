Lõunakeskus asus oma parkimiskohti laiendama aasta alguses. Tartu kaupluste parklatest oli mullu kõige rohkem plekimõlkimisi just Lõunakeskuse juures.

Kui kaubanduskeskuse parklas tuleb teha jõu- ja ilunumbreid, et auto üksikule vabale kohale ära mahutada, siis on põhjust kahtlustada, kas parkimiskoha laius vastab ikka nõuetele. Selgub, et enamasti ei vasta.