Galerii: Tartumaa lumevaesele suusatalvele tõmmati naistepäevasõitudega joon alla

«See oli juba neljas selline talv, nii et pole hullu midagi, oleme harjunud ja kohanenud taoliste oludega nagu kameeleonid,» naeris sarja korraldaja Vahur Teppan.

Kokku sõideti suusatalve sarjas seitse etappi, need kõik kunstlumel kas Tartu või Lähte radadel. Kambjas toimuma pidanud osavõistlus asendati ühistreeninguga Otepääl ning viimane etapp toodi lumepuudusel Elvast Tähtvere spordiparki.

«Teen sügava kummarduse kõigi rajameistrite suunas, tänu kellele oleme ilusti sõita saanud,» kergitas Teppan kaabut Tartu ja Lähte radade hooldajate ees. Erilised kiidusõnad pälvis talt aga Tartu lumepark ja selle tuubirajad, kus suusatajad said kihutada 15. veebruaril.

«See oli eriline pärl, kõik osalejad olid ülirahul, nii et ehk õnnestub seal järgmisel aastal korraldada ka üleriigilise võistluse,» märkis Teppan.

Suusatalve seitsmest etapist võttis osa umbes 1500 väikest ja suurt suusasõpra. Eriti head meelt valmistab Vahur Teppanile see, et sõitmas käis palju lapsi, ka päris pisikesi. «Näiteks talve esimesel pisipõnnide sõidul oli ligi 50 osalejat, nii et järelkasvu on,» tõdes Teppan rahulolevalt ja lisas, et Limpa suusakoolis tundides on käinud üle pooletuhande väikese suusataja.

Suusatalve etapid on erilised selle poolest, et start on avatud pikalt ning suusasõbrad saavad rajale minna just neile sobival ajal, samuti on sõidetavad distantsid pikkuse poolest igati jõukohased. «Eks see ajavõtt ongi siin rohkem noorsportlaste teema, teistel on lihtsalt tore kokku tulla ja veidi suusatada,» ütles Teppan.

Kuigi viimased talved on olnud lume mõttes väga kesised, ei kavatse korraldajad jonni jätta ning jätkavad sarjaga senikaua, kui lumekahurid vähegi kunstlund toota suudavad.

«Mida kehvemad talved, seda kõvemini paneme, ning seni kuni lumekahur töötab, teeme meie asja edasi,» lubas Vahur Teppan.