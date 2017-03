Tartmus näitab videokunsti mõjutanud teost viimaseid päevi

Näitusesari tutvustab rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnike videoteoseid ja paigutab need kohalike autorite loominguga dialoogi. Samaaegselt sarja esimese näitusega, mis on avatud alates 20. jaanuarist, oli kuni 26. veebruarini võimalik vaadata Anna-Stina Treumundi isikunäitust «M-i märg unenägu».

Kuraator Hanna-Liis Kont on teatanud, et Acconci lõi 1970. aastatel arvukalt performance'il põhinevaid kontseptuaalseid videoteoseid, mis on tänu oma radikaalsusele ja terviklikkusele videokunsti arengulugu tugevalt mõjutanud. Erinevalt mitmetest teistest kunstnikest asetas Acconci end füüsiliselt oma teoste keskmesse, nihutades tähelepanu kunstiobjektilt kunsti loomisele ja selle füüsilisele allikale – kehale.

Tema 1970. aastate videotöödes on ära tuntav ka samal ajal esile kerkinud feminismi mõju. Kunstnik viitab korduvalt piiravatest ühiskondlikest normidest tulenevatele pingetele ja võimuvõitlusele naiste ja meeste vahel.