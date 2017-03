TÜ magistrant võitis rahvusvahelisel konverentsil parima uurimuse tunnustuse

Lõmpsi töö sisuks on käsikirja digitaalse tuvastuse täpsuse tõstmine, kasutades selleks matemaatilise vormiõpetuse operatsioone. Konkreetne uurimus keskendub jaapanikeelsete hieroglüüfide käsikirjalistele tekstidele, luues neist arvutite ja nutiseadmetega pilttuvastusi. Tegemist on kontekstivaba ja ainult visuaalsele sisendile toetuva tuvastusega, mille käigus arvuti tunneb ära tähemärgi selle kuju järgi.

Joonas Lõmpsi sõnul võimaldab rakendus näiteks eraldada piltidest teksti ja tähti, lihtsa vaevaga digitaliseerida mahukaid dokumente või siis näiteks Jaapanis reisides tõlkida silte. «Tulevikus on plaanis välja arendada ka konkreetne nutitelefoni rakendus, millega saab reaalajas teha näiteks jooksvalt tõlkeid jaapani hieroglüüfidest,» rääkis Lõmps.

Töö juhendaja hajussüsteemide lektor Amnir Hadachi sõnul on tegemist suunda näitava uurimusega, sest see andis esimesena selles valdkonnas kätte teadmise, et tegemist on üldse uurimisväärse teemaga ning millised visuaalse tekstituvastuse võtted kõige tulemuslikumad on. «Pikas perspektiivis on sellise pildituvastuse rakendusvõimalused näiteks isesõitvas transpordis sõidukitele asukohtade tuvastamine,» selgitas Hadachi.

Arvutiteadlastele aitas andmeid ehk käsitsi kirjutatud hieroglüüfe koguda Tartu ülikooli jaapani keele õpetaja Eri Miyano.