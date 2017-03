Miks eestlane kogu aeg nii ennastsalgavalt kannatab? On see valik või paratamatus? Tuleb see geenidest? Traditsioonidest? Harjumustest? Kas inimene ongi loodud kannatama? Milline üldse on kannatuse mõõdupuu? Kust läheb taluvuse piir? Neile ja paljudele teistele nendesarnastele küsimustele püüab vastuseid leida või vähemalt vaatajat mõtlema ärgitada Musta Kasti lavastus «Peks mõisatallis».