Abiturientide elu võimalus: päev USA sõjalaeva pardal

Täna koos koolikaaslastega sõjalaevalt naasnud Petersoni gümnaasiumi abiturient Andrus Punt rääkis, et laeva juurde jõudes oli uhke tunne näha Ameerika Ühendriikide lipu kõrval Eesti trikoloori. Läbi turvaväravate laevale astunud õpilasi tervitas pardal suursaadik isiklikult koos USS Hué City kapteniga.

Pildil Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi abiturient Andrus Punt. / Foto: Riho Rosin

Värskeid emotsioone vahendades meenutas Punt, et vägeva mulje jättis laeva helikopteriruum, kus hoitakse kahte kopterit. Nende angaarist välja saatmiseks kuluvat kaks ja pool tundi, kuna kopterid läbivad mitmeid turvakontrolle.

Tartu noored said võimaluse ka ise kopterisse istuda. Punt sõnas, et see oli sootuks teistsugune tunne võrreldes nende kogemustega, kui ta on saanud proovida Eesti sõjatehnikas viibimist. «Tõesti oli väga võimas kõik see, mis seal kopteri sees oli,» rääkis ta.

Õpilased kuulsid meeskonnaliikmetelt, et mitu kuud kodust eemal olles igatsevad ameeriklased oma peret ja koduseid toite. «Aga kõlama jäi, et see, et nad saavad Eestile kui liitlastele tuge pakkuda, on miski, mida nende pered aktsepteerivad,» rääkis Andrus Punt ja ütles, et kaptenisillal viibides oli sellist toetust ameeriklastelt väga hea kuulda.

Abiturient tõdes, et kahtlemata ei näidatud neile kogu laeva, ilmselt juba seetõttu, et tegu on niivõrd suure alusega. Ent kui mujal laeva peal neile pildistamisel piiranguid ei seatud, siis radariruumis lubati turvakaalutlustel ülesvõtteid teha vaid ühes kohas.

USS Hué City radariruum. / Foto: Riho Rosin

USS Hué City on 170 meetrit pikk ja selle meeskonnas teenib umbes 400 sõjaväelast. Ameerika sõjalaev viibib Tallinna Vanasadamas sel nädalal Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva puhul