Kohvik langes pahameele alla: klient leidis taimetoidust liha ja väidab, et personal naeruvääristas teda pearätiku pärast

«Olin šokeeritud. Kui ma restorani personalile sellest teada andsin, kinnitati, et see on sealiha,» kirjutab Anna Maria McElwain oma posituses. Naine väidab oma postituses ka seda, et kohviku personal muigas selle peale ja teda naeruvääristati. McElwain on veendunud, et negatiivne suhtumine oli tingitud ilmselt sellest, et ta kandis pearätti.

Maine alandamine

Naine kirjutab oma sotsiaalmeedia postituses ka seda, et tema edaspidised katsed restoranile kaebuseid edastada, on olnud tulutud. Nii ongi ta leidnud, et ainuke võimalus, mida oma pahameele väljendamiseks veel teha saab, on Pierre Facebooki lehel kohviku mainet alla ajada, pannes seal võimalikult madalaid hindeid. Sellega on kaasa läinud ka naise tuttavad ja teised, keda juhtum isiklikult puudutas.

Viimaste päevade jooksul ongi kohviku Facebooki arvustuste leht täitunud negatiivsete hinnete ja inglisekeelsete kommentaaridega, milles muu hulgas viidatakse, et kohvikus peidetakse taimetoitlaste roogade sisse liha, millega naeruvääristatakse moslemeid.

Inimlik eksitus

Pierre kohvik on negatiivsetest kommentaaridest teadlik. Kohviku peremees Mihkel, kes oma perekonnanime ei soovinud öelda, kinnitas, et laupäeval, 18. veebruari õhtul oli tõepoolest nende kohvikus juhus, kus klient sai toidu, mida ta ei tellinud ning lauda viidi veganpasta asemel roog, mis sisaldas liha.

Kohviku juhataja sõnul oli sellel ajal väga palju rahvast ja juhtus inimlik eksitus, mille pärast kliendi eest koheselt viisakalt vabandati. Ta lisas, et kliendile pakuti, et talle tuuakse õige toit, millest viimane oli aga keeldunud. Kohviku juhataja kinnitas ka seda, et klient oli juhtumi pärast ärritunud. Raha kliendilt ei võetud.

Nende aastate jooksul, mil Pierre on Tartu raeplatsil tegutsenud, on kohvikut külastanud tuhandeid kliente, kelle seas on ka palju erinevate usuliste veendumustega inimesi. Pierre peremehe sõnul austavad kõik personaliliikmed oma kliente ja on tolerantsed.

Juhataja ütles, et võib kindlalt laupäevase juhtumi puhul väita, et klienti ei naeruvääristatud ja tegemist oli inimliku eksitusega, mille pärast on kliendi ees ka lisaks suulisele kahetsusele samuti hiljem kirjalikult vabandatud.

Ta tõdes, et eksitusi on nende kohvikus varemgi ette tulnud, kuid see on esmakordne juhus, kui keegi valab oma viha sotsiaalmeedias sellisel moel välja, et postitakse massiliselt negatiivseid kommentaare. Kommentaare tema sõnul ära kustutada ei saa.